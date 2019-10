Bratislavčanov je opäť viac, trvalý pobyt chcú najmä kvôli parkovaniu

Bratislava 19. októbra (TASR) – Oddelenie na vybavovanie dokladov Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave zaznamenalo v posledných dňoch zvýšený počet žiadateľov o vydanie nových občianskych preukazov z dôvodu zmeny trvalého pobytu. Ako informuje KR PZ v Bratislave na sociálnej sieti, súvisí to najmä so zavedením novej parkovacej politiky v mestskej časti Petržalka.



Polícia upozorňuje, že žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu zmeny trvalého pobytu je možné podať aj elektronicky. Avšak len v prípade, ak je občan držiteľom aktivovaného občianskeho preukazu s elektronickým čipom a podoba tváre a podpisu občana v informačných systémoch Ministerstva vnútra SR nie sú staršie ako päť rokov.



U občana mladšieho ako 18 rokov podoba tváre a podpis nesmú byť staršie ako tri roky. "Pri elektronickej žiadosti navyše ušetríte aj na správnych poplatkoch, keďže ich výška je v porovnaní so štandardným úkonom polovičná," informovala polícia.



Občan, ktorý požiadal o vydanie občianskeho preukazu elektronicky, si je povinný ho prevziať osobne najneskôr do 90 dní od podania žiadosti na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru, kde zároveň odovzdá doterajší občiansky preukaz s čipom. Na prevzatie občianskeho preukaze v takomto prípade nemôže splnomocniť inú osobu.