Polícia v Brezne bude tvrdšia k vodičom, ktorí stoja na námestí

Brezno 16. januára (TASR) – Breznianska samospráva sa rozhodla pritvrdiť, keďže vodiči nerešpektujú dopravné značenie zakazujúce zastavenie vozidiel na severnej a južnej strane centrálneho námestia. Mestská polícia (MsP) už avizovala, že si posvieti na nedisciplinovaných vodičov a pri pokutách za porušenie dopravných predpisov bude nekompromisná. Informovalo o tom mesto Brezno na svojej webovej stránke.



Situácia so zaparkovanými vozidlami mimo vyhradených plôch na námestí začína byť neúnosná a to komplikuje nielen bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ale i zimnú údržbu.



"Uvedomujeme si, že tzv. tankodrom je uzavretý, ale mesto ponúka motoristom alternatívu sprístupnením areálu bývalej kolkárne, kde sa nachádza približne 25 parkovacích miest. Táto kapacita sa však plne nevyužíva, a preto zdôrazňujem, že na južnej a severnej strane námestia, kde sú značky zákaz zastavenia, sa stáť nesmie a podľa toho budeme postupovať," zdôraznil náčelník breznianskej MsP Ján Fedor s tým, že pri kontrole im pomôže aj kamerový systém, ktorý 24 hodín denne monitoruje dianie na námestí.



Šéf mestských policajtov dodal, že nepriaznivú situáciu budú riešiť nielen v centre mesta, ale na celom jeho území, pretože sa rozmohol fenomén svojvoľného parkovania na trávnatých plochách, chodníkoch a ďalších miestach, kde to dopravné predpisy zakazujú.