ĎALŠIA TRAGÉDIA: Na obchvate D1 pri Bratislave usmrtilo auto chodca

Bratislava 23. septembra (TASR) – Zhruba pol hodiny po polnoci došlo v nedeľu na obchvate diaľnice D1 v smere zo Senca do Bratislavy k zrážke chodca s osobným motorovým vozidlom. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Slamková.



Podľa doterajších informácií z miesta dopravnej nehody viedol vodič osobné motorové vozidlo v ľavom jazdnom pruhu v smere od Senca do Bratislavy.



"Pri prechádzaní uvedeným úsekom došlo k jeho zrážke s chodcom doposiaľ neznámej totožnosti. Chodec pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. K zraneniu iných osôb pri nehode nedošlo," priblížila Slamková.



Ako ďalej doplnila, požitie alkoholických nápojov bolo u vodiča vykonanou dychovou skúškou vylúčené.



Presné príčiny, okolnosti, ako aj miera zavinenia tejto dopravnej nehody sú v súčasnej dobe v štádiu objasňovania.