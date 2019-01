Polícia zaznamenala podozrivé telefonáty seniorom

Polícia opakovane apeluje na rodinných príslušníkov, susedov a starostov, ktorí prichádzajú do kontaktu s osamelo žijúcimi staršími osobami, aby ju upozornili na podvodné konanie páchateľov.

Košice 17. januára (TASR) – Polícia opäť upozorňuje občanov na nekalé praktiky podvodníkov. Opakovane totiž zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch, ktorí sú okradnutí pod rôznymi zámienkami a emotívnymi príbehmi. V uplynulých dňoch zaznamenala polícia oznámenia od občanov z okresu Košice-okolie o telefonátoch neznámych ľudí, ktorí sa predstavili ako lekári a dôchodcom oznámili, že ich príbuzný havaroval, mal dopravnú nehodu či zrazil mladú matku s dieťaťom a potrebuje peniaze. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.



"Podľa doterajších zistení išlo o po maďarsky hovoriacu osobu, ktorá sa snaží vylákať od ľudí peniaze. V týchto prípadoch duchaprítomné kontaktované osoby, našťastie, nenaleteli a ihneď preverili u príbuzných dôveryhodnosť telefonátov a tiež kontaktovali políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158,“ povedala.



Polícia opakovane apeluje na rodinných príslušníkov, susedov a starostov, ktorí prichádzajú do kontaktu s osamelo žijúcimi staršími osobami, aby ju upozornili na podvodné konanie páchateľov a aby si dôveryhodnosť telefonátov overili u najbližších príbuzných. Podľa slov Mésarovej je ich potrebné upozorňovať, aby nevpúšťali cudzie osoby do svojich príbytkov, nekontaktovali sa s cudzími osobami osamote a aby v žiadnom prípade nevyberali z uschovaných miest peňažnú hotovosť a cennosti v prítomnosti neznámych osôb. "Občanov vyzývame, aby v prípade podozrivého správania sa osoby, ktorá sa snaží pod rôznymi zámienkami neodbytne dostať do ich obydlia a pod rôznymi zámienkami žiada peniaze, ihneď kontaktovali políciu na známom bezplatnom čísle 158," uviedla s tým, že to platí aj pre svedkov, vďaka ktorým môže polícia vykonať okamžitý zásah.



"Pri objasňovaní týchto prípadov Policajný zbor uvíta, aby občania kontaktovali políciu už pri prvých náznakoch, že ich chce niekto uviesť do omylu a pripraviť o peniaze. A to aj vtedy, ak by sa podvodné konanie nepreukázalo," uzavrela.