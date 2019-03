TRAGÉDIA V SKALICI: Pri dopravnej nehode zahynul vodič

Presné príčiny a okolnosti nehody polícia vyšetruje, začalo sa trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

Skalica 25. marca (TASR) - Tragická dopravná nehoda sa stala v sobotu (23.3.) v popoludňajších hodinách v Skalici. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trnave Martina Kredatusová.



V rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina 45-ročný vodič osobného auta zo Skalice išiel v smere do mesta Skalica. "Na rovnom úseku cesty z nezistených príčin vyšiel mimo vozovky, kde narazil do stromu. Jeho auto sa následne pretočilo a keďže vodič nebol pripútaný, z auta vypadol," uviedla Kredatusová.



Utrpel zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. "Presné príčiny a okolnosti nehody polícia vyšetruje, začalo sa trestné stíhanie pre prečin usmrtenia," doplnila hovorkyňa.