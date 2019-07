Na diaľnici D2 sa strieľalo

Foto z miesta činu. Foto: KR PZ Bratislava

Bratislava 25. júla (TASR) - Na diaľnici D2 v stredu (24. 7.) večer policajti vystrelili na unikajúce auto so 44-ročným mužom podozrivým z lúpeže v Českej republike. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.Na auto s podozrivým slovenských policajtov upozornili českí kolegovia, podľa ktorých bol muž ozbrojený nožom. Svojou jazdou tiež ohrozoval bezpečnosť premávky, preto sa ho diaľniční policajti z Malaciek sa pokúsili zastaviť pomocou odstavenia štyroch kamiónov a prehradenia jazdných pruhov.Vodič sa však pokúsil uniknúť cez medzeru medzi odstavenými vozidlami. Policajti preto použili dva varovné výstrely do vzduchu. Keď vodič nezastavoval, strelili mu do oboch kolies. "," opisuje polícia.Policajti po zadržaní muža zistili, že má na chrbte podliatinu v oblasti chrbta, preto privolali záchranárov. Tí ho previezli do nemocnice. Po prepustení muža umiestnili do cely policajného zaistenia.