V súvislosti s pochodom treba v Bratislave rátať s obmedzeniami

Bratislava 28. septembra (TASR) - Bratislavskí policajti v súvislosti so zabezpečením nerušeného priebehu piatkového večerného verejného pochodu z Námestia SNP k Národnej rade SR upozorňujú vodičov na obmedzenia v doprave. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková.



"V čase od 18.30 h bude obmedzená doprava na Námestí SNP a od 19.00 h bude krátkodobo obmedzená osobná doprava a mestská hromadná doprava na Hurbanovom námestí, Suchom mýte, Hodžovom námestí a na Palisádoch," priblížila Mihalíková. Následne budú Palisády a Zámocká ulica uzatvorené až do skončenia verejného zhromaždenia.



Dopravu v uvedených úsekoch bude usmerňovať polícia. Tá zároveň vodičom odporúča, aby rešpektovali jej pokyny. "A pokiaľ je to možné, aby na prejazd použili inú trasu", dodala Mihalíková.