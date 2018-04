Polícia v Žilinskom kraji odhalila minulý týždeň 29 opitých vodičov

Dychovou skúškou namerali 18 vodičom motorových vozidiel nad jedno promile a 11 vodičom do jedného promile alkoholu v dychu.

Žilina 30. apríla (TASR) - Policajti odhalili minulý týždeň v Žilinskom kraji 29 vodičov pod vplyvom alkoholu. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Radko Moravčík.



Dychovou skúškou namerali 18 vodičom motorových vozidiel nad jedno promile a 11 vodičom do jedného promile alkoholu v dychu. Jeden vodič sa počas kontroly odmietol podrobiť dychovej skúške na alkohol, uviedol Moravčík.



Doplnil, že obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 25-ročný muž z okresu Námestovo. "V nedeľu (29.4.) pred pol treťou ráno viedol po ceste prvej triedy v Námestovo osobné auto Audi A6. Počas jazdy vošiel s vozidlom do protismernej časti vozovky, čím upútal pozornosť policajnej hliadky. Policajti z obvodného oddelenia PZ Námestovo ho zastavili a pri dychovej skúške mu namerali 0,94 mg/l (1,96 promile) alkoholu vo vydychovanom vzduchu. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až jeden rok," uviedol krajský policajný hovorca.



"Polícia apeluje na vodičov, aby jazdou pod vplyvom alkoholu neohrozovali svoj život a životy ostatných účastníkov cestnej premávky. Nielen z dôvodu, že ide o priestupok alebo trestný čin. Ale najmä preto, že následky dopravných nehôd bývajú v mnohých prípadoch tragické a alkohol za volant nepatrí," zdôraznil Moravčík.



Účastníci cestnej premávky by sa podľa neho mali na cestách správať disciplinovane, ohľaduplne, plne sa venovať vedeniu vozidla, sledovať situáciu v cestnej premávke a dodržiavať dopravné predpisy. "Každý účastník cestnej premávky môže zodpovedným prístupom prispieť k väčšej bezpečnosti na cestách. Je dôležité uvedomiť si, že bezohľadnou a arogantnou jazdou ohrozujeme nielen svoj život, ale aj životy ďalších účastníkov cestnej premávky," dodal krajský policajný hovorca.