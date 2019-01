Polícia v Žilinskom kraji vyzýva vodičov, aby zvážili cestu autom

Situácia v pondelok večer bola podľa nej najviac komplikovaná na ceste I/11 medzi Žilinou a Čadcou. Vytvárala sa poľadovica, ktorá spôsobila niekoľkohodinovú súvislú kolónu vozidiel.

Žilina 14. januára (TASR) - Polícia v Žilinskom kraji vyzýva vodičov, aby sa vzhľadom na avizované poveternostné podmienky na utorok (15.1.) nevydávali na cestu, pokiaľ to nie je nevyhnutné, alebo využili iný druh prepravy. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Jana Balogová.



Situácia v pondelok večer bola podľa nej najviac komplikovaná na ceste I/11 medzi Žilinou a Čadcou. "Vytvárala sa poľadovica, ktorá spôsobila niekoľkohodinovú súvislú kolónu vozidiel. Policajti, pokiaľ to šlo, odstavovali nákladnú dopravu a rozpúšťali vzniknuté kolóny. Premávku komplikovali aj vzniknuté škodové udalosti v kolónach," uviedla Balogová s tým, že poveternostné podmienky na cestách v kraji boli obdobné, preto nebola možná obchádzková trasa.



Upozornila, že polícia odporúča vodičom sledovať aktuálnu predpoveď počasia a nepodceňovať výstrahy. "Pokiaľ sa na cestu vyberiete, jazdite opatrne, pribaľte si do auta aj tekutiny, a najmä majte v nádrži dostatok pohonných látok," zdôraznila krajská policajná hovorkyňa.