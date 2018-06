Polícia vyšetruje krádež peňaženky, o pomoc žiada aj verejnosť

Polícia vyšetrujú krádež peňaženky, ku ktorej došlo v Bratislave koncom mája počas nastupovania do vozidla MHD. Verejnosť preto žiada o pomoc pri stotožnení doposiaľ neznámej osoby. Doposiaľ neznámy páchateľ 23. mája okolo 12.00 h ukradol mužovi, ktorý práve nastupoval do autobusu MHD na zastávke na Kopčianskej ulici, pánsku koženú peňaženku. Krádežou bola mužovi spôsobená škoda zhruba 470 eur. Foto: TASR - KR PZ v Bratislave

Bratislava 12. júna (TASR) – Polícia vyšetrujú krádež peňaženky, ku ktorej došlo v Bratislave koncom mája počas nastupovania do vozidla MHD. Verejnosť preto žiada o pomoc pri stotožnení doposiaľ neznámej osoby. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.Doposiaľ neznámy páchateľ 23. mája okolo 12.00 h ukradol mužovi, ktorý práve nastupoval do autobusu MHD na zastávke na Kopčianskej ulici, pánsku koženú peňaženku. Krádežou bola mužovi spôsobená škoda zhruba 470 eur.Polícia v tejto súvislosti pátra po totožnosti ženy, ktorá by mohla napomôcť pri vyšetrovaní. Akékoľvek informácie k totožnosti osoby na priložených fotografiách, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu môžu občania oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení.