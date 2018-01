NEŠŤASTIE VO VINIČNOM: Po čelnej zrážky odvážali ľudí do nemocnice

Do nemocnice bola ťažko zranená vodička vozidla Honda Civic prevezená záchranárskym vrtuľníkom a dve ľahko zranené osoby z oboch vozidiel boli prevezené službou rýchlej zdravotnej pomoci.

Bratislava/Viničné/Senec 27. januára (TASR) – Ťažké zranenia vodičky, ktorú transportoval záchranársky vrtuľník, si v sobotu predpoludním vyžiadala čelná zrážka dvoch vozidiel na ceste medzi Viničným v okrese Pezinok a Sencom. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Lucia Mihalíková.



"Podľa zistených informácií z miesta dopravnej nehody vodička osobného motorového vozidla zn. Honda Civic prechádzala po ceste 3. triedy v smere z obce Viničné do Senca. Pri prechádzaní uvedeného úseku z doposiaľ presne nezistených príčin prešla s vozidlom do protismeru, kde došlo k čelnej zrážke s osobným motorovým vozidlom zn. Renault Clio," objasnila hovorkyňa KR PZ.



Po prijatí oznámenia o dopravnej nehode sa podľa nej na miesto ihneď dostavili všetky záchranné zložky. Do nemocnice bola ťažko zranená vodička vozidla Honda Civic prevezená záchranárskym vrtuľníkom a dve ľahko zranené osoby z oboch vozidiel boli prevezené službou rýchlej zdravotnej pomoci.



"Požitie alkoholických nápojov bolo u vodiča vozidla zn. Renault vykonanou dychovou skúškou vylúčené, na zistenie prítomnosti alkoholu u vodičky vozidla Honda bol nariadený odber krvi. Premávka v uvedenom úseku bola z dôvodu pristátia záchranárskeho vrtuľníka, dokumentovania dopravnej nehody a odstraňovania jej následkov na nevyhnutne potrebný čas neprejazdná a usmerňovaná dopravnými hliadkami PZ," doplnila Mihalíková.



Presné príčiny, okolnosti, ako aj miera zavinenia tejto dopravnej nehody sú podľa policajnej hovorkyne v súčasnosti predmetom vyšetrovania.