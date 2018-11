Polícia vyšetruje smrť doposiaľ neznámej ženy, ktorú zrazil vlak

Žena neznámej totožnosti utrpela devastačné zranenia nezlučiteľné so životom. Alkohol u vodiča dychová skúška nepotvrdila.

Bratislava 1. novembra (TASR) - Železničná polícia vyšetruje smrť ženy, ktorú v stredu (31.10.) večer zrazil vlak medzi stanicami Bratislava-Devínska Nová Ves a Bratislava-Lamač. TASR informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.



Podľa doterajších informácií spozoroval rušňovodič vlaku smerujúceho do železničnej stanice Bratislava-Lamač ženu, ktorá vstúpila do koľajiska pred prichádzajúci vlak. "Rušňovodič okamžite použil zvukové výstražné znamenie ako aj rýchlo činné brzdenie, napriek tomu zrážke s touto osobou už nedokázal zabrániť," poznamenala Slamková. Žena doposiaľ neznámej totožnosti utrpela devastačné zranenia nezlučiteľné so životom. Alkohol u vodiča dychová skúška nepotvrdila.



Okolnosti prípadu sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania, poverený príslušník už začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.