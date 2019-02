Krádež v obci Dravce: Z rodinného domu zmizlo 8000 eur

Ku skutkom došlo v období od 17. do 19. februára.

Poprad/Stará Ľubovňa 21. februára (TASR) – V jednom z rodinných domov v obci Dravce, okres Levoča, niekto ukradol väčšiu sumu peňazí. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že popradský policajný vyšetrovateľ vedie v tejto súvislosti trestné stíhanie pre zločin krádeže spáchanej v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody.



"Ku skutkom došlo v období od 17. do 19. februára, pričom neznámy páchateľ bez poškodenia majetku sa dostal do priestoru rodinného domu, kde v izbe za kuchyňou na prízemí domu otvoril uzamknutú plechovú bezpečnostnú skriňu, zamurovanú v stene, a vzal z nej obálku s finančnou hotovosťou 8000 eur," konkretizovala hovorkyňa s tým, že zaujímavá je skutočnosť, že ani uzamykací mechanizmus tejto skrine nebol poškodený.



Trestná sadzba odňatia slobody je v tomto prípade zákonom stanovená na tri až desať rokov. "Polícia neustále apeluje na občanov, aby si na svoje osobné veci, doklady, cennosti i majetok dávali vždy pozor. Upozorňujeme, že príležitosť robí zlodeja," zdôraznila Ligdayová.



Okrem tohto prípadu polícia vyšetruje aj viaceré krádeže vecí v izbách v jednom z kúpeľných domov v Ľubovnianskych kúpeľoch. "Prípad rieši vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni a vedie v ňom trestné stíhanie vo veci pokračujúceho zločinu krádeže spáchaného v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody," ozrejmila hovorkyňa a dodala, že zatiaľ neznámy páchateľ v utorok (19. 2.) využil neprítomnosť ubytovaných hostí a vošiel im do štyroch izieb, z ktorých ukradol dohromady 800 eur. V tomto prípade hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na tri až desať rokov.