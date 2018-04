Polícia za seniormi vyrazila spolu s poštármi, chcú ich chrániť

V pilotnej fáze projektu, ktorý sa má realizovať postupne, počas celého roka, oslovia aj ostatných dôchodcov žijúcich v obciach regiónu.

Banská Bystrica 30. apríla (TASR) – Poštári spolu s policajtmi pomáhajú chrániť seniorov a dokazuje to i prvá preventívna akcia, ktorá sa v týchto dňoch uskutočnila v obciach Slovenská Ľupča a Motyčky, v osadách Horný a Dolný Jelenec v Banskobystrickom okrese. V pilotnej fáze projektu, ktorý sa má realizovať postupne, počas celého roka, oslovia aj ostatných dôchodcov žijúcich v obciach tohto regiónu.



"Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici v spolupráci so Slovenskou poštou rozbieha preventívny projekt, cieľom ktorého je preventívne pôsobiť prioritne na seniorov a osamelo žijúce osoby. Hoci polícia realizuje celý rad preventívnych aktivít vo vzťahu k seniorom, stále sa nájde mnoho dôchodcov, ktorí žijú osamelo a izolovane, nemajú dostatok informácií a veľakrát sa stávajú obeťou podvodníkov a zlodejov. Pod rôznymi vymyslenými a sofistikovanými zámienkami sa dostávajú do ich blízkosti, uvedú ich do omylu a podvodom či obyčajnou krádežou ich pripravia o celoživotné úspory a cenné predmety," informovala v pondelok banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.



Polícii sú nápomocní pracovníci Slovenskej pošty – poštoví doručovatelia, ktorí vďaka dennodennému kontaktu s obyvateľmi svojho rajónu majú znalosť o miestnych pomeroch a vedia odhadnúť, ktorí z nich by sa mohli stať potenciálnymi obeťami trestných činov.



"Poštových doručovateľov predovšetkým v menších obciach ľudia dobre poznajú. Som presvedčený, že i vďaka tomu osamelo žijúci seniori nebudú mať obavy z návštevy polície a preventívna akcia bude mať úspech," zdôraznil generálny riaditeľ Slovenskej pošty Róbert Gálik.



"Príslušníci polície budú vo vybraných lokalitách spoločne s poštovými doručovateľmi navštevovať ohrozenú skupinu obyvateľov a informovať o potenciálnych rizikách. Počas pochôdzok chcú apelovať na seniorov, aby nevpúšťali cudzie osoby do svojich domov a nevydávali finančnú hotovosť neznámym. Každý senior dostane leták so všetkými potrebnými informáciami a radami," doplnila Martina Macková, hovorkyňa Slovenskej pošty.