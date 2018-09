Polícia začala kvôli nehode pri Turni nad Bodvou trestné stíhanie

U vodiča autobusu požitie alkoholu nezistili, v prípade nebohého mladíka tak urobia pri pitve. Celkovú škodu spôsobenú pri dopravnej nehode vyčíslili na 7500 eur.

Turňa nad Bodvou 23. septembra (TASR) - Polícia začala v súvislosti s tragickou dopravnou nehodou, ktorá sa stala v sobotu (22.9.) podvečer medzi obcami Turňa nad Bodvou a Drienovec v okrese Košice-okolie, trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a prečin ublíženia na zdraví.



Ako v nedeľu informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová, ku kolízii, pri ktorej prišiel o život mladík, došlo o 17.22 h. "Podľa doterajších zistení 19-ročný vodič z okresu Rožňava riadil svoje osobné motorové vozidlo značky Seat Ibiza po ceste prvej triedy číslo I/16 v smere od obce Turňa nad Bodvou na obec Drienovec, pričom na rovnom úseku cesty z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s protiidúcim autobusom," priblížila s tým, že vodič osobného auta utrpel pri zrážke zranenia nezlučiteľné so životom. "Jeho spolujazdec sa zranil ťažko. Ľahké zranenie utrpela jedna cestujúca v autobuse," doplnila.



Mésarová ďalej uviedla, že u vodiča autobusu požitie alkoholu nezistili, v prípade nebohého mladíka tak urobia pri pitve. Celkovú škodu spôsobenú pri dopravnej nehode vyčíslili na 7500 eur. "Polícia udalosť zadokumentovala za prítomnosti znalca z odboru dopravy. Bližšie okolnosti, ako aj presná príčina tejto dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," poznamenala. Spomenula, že počas dokumentovania nehody až do 22.50 h dopravu na ceste riadili policajti a autá odkláňali cez vedľajšie odstavné parkovisko.