ZAZNEL AJ VAROVNÝ VÝSTREL: Muž z Bratislavy šoféroval i napriek zákazu

Bratislava 7. októbra (TASR) – Polícia v sobotu (6. 10.) v Bratislave zadržala muža, ktorý viedol motorové vozidlo napriek rozhodnutiu súdu, ktorý mu to na tri roky zakázal. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



"Hliadka Policajného zboru (PZ) spozorovala motorové vozidlo, pričom vedela, že jeho vodič má súdom uložený uvedený zákaz. Chcela ho preto zastaviť a podrobiť vodiča kontrole. Po vjazde do dvora na Špitálskej ulici muž vystúpil a dal sa na útek. Policajti ho začali prenasledovať. Muž na opakované výzvy na zastavenie nereagoval a pokračoval v úteku," uviedol Szeiff s tým, že muž unikal cez blízky park.



Po opakovaných výzvach na zastavenie použili policajti varovný výstrel do vzduchu. „Muž nereagoval ani na výstrel a preskočil plot do jedného z dvorov, kde vyskočil na tam zaparkované motorové vozidlo. Následne došlo pri použití donucovacích prostriedkov, a to hmatov a chvatov sebaobrany, k zadržaniu muža," pokračoval hovorca.



Muža následne obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie. Lustrácia preukázala, že má rozhodnutím súdu udelený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá všetkého druhu po dobu troch rokov. „Muž sa takéhoto konania už dopustil začiatkom roka, keď bezohľadnou a riskantnou jazdou v protismere ohrozoval iných účastníkov cestnej premávky," doplnil Szeiff.



Príslušník Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I vzniesol obvinenie z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia 43-ročnému Michalovi V. z Bratislavy. Bol umiestnený v cele policajného zaistenia, pričom bol zároveň spracovaný aj podnet k návrhu na jeho väzobné stíhanie. „V prípade preukázania viny hrozí v súlade so zákonom za takéto konanie trest odňatia slobody až na dva roky,“ uzavrel hovorca.