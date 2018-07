Polícia zadržala opitého vodiča, potom si za volant sadol ďalší opitý

Vo kontrolovanom vozidle boli ďalší traja spolujazdci. Jeden z nich, 28-ročný Matúš z Bardejova, si potom sadol za volant a pokračoval v jazde.

Prešov 11. júla (TASR) - Polícia obvinila 28-ročného Jozefa z Bardejova z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky spáchaného v súbehu s trestným činom marenia výkonu úradného rozhodnutia. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Muž podľa jej slov v pondelok (9.7.) predpoludním viedol osobné motorové vozidlo po ulici Pod Vinbargom v Bardejove, kde ho zastavila policajná hliadka, skontrolovala a podrobila dychovej skúške.



"Tá bola pozitívna, a to s výsledkom 2,63 promile. Opakovaná dychová skúška dosiahla hodnotu 2,71 promile. Lustráciou vodiča v informačných systémoch sa zistilo, že Jozef má uložený trest zákazu vedenia motorových vozidiel všetkého druhu na 12 mesiacov, tento čas zákazu ale ešte neuplynul," uviedla Ligdayová s tým, že muž bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia. Ak sa mu vina preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody až na dva roky.



"Vo vozidle boli ďalší traja spolujazdci. Jeden z nich, 28-ročný Matúš z Bardejova, si potom sadol za volant a pokračoval v jazde. Pretože sa policajnej hliadke nepozdával jeho stav, aj tento vodič bol po niekoľkých minútach zastavený a podrobený dychovej skúške. Nameraná hodnota bola tri promile. Opakovaná dychová skúška dosiahla hodnotu 3,31 promile. Aj tento vodič bol lustrovaný v informačných systémoch s výsledkom, že aj Matúš má súdom uložený trest zákazu vedenia motorových vozidiel všetkého druhu na 75 mesiacov, ani toto obdobie ešte neuplynulo. Aj tento mladý vodič bol zadržaný a bol umiestnený do cely policajného zaistenia," skonštatovala krajská policajná hovorkyňa.



V prípade preukázania viny mu hrozí taktiež trest odňatia slobody až na dva roky.