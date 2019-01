Polícia zadržala v Bardejove štyroch migrantov

Policajti preverujú aj informácie, že nelegálnych migrantov mohlo byť viac.

Bratislava/Bardejov 18. januára (TASR) – Polícia zadržala v Bardejove vo štvrtok (17.1.) večer nelegálnych migrantov pochádzajúcich z Afganistanu. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová, pri vykladaní tovaru v priestoroch istej firmy v Bardejove oznámil vodič, že v návese nákladného motorového vozidla sa nachádza presne neurčený počet osôb.



"Privolaní policajti zistili, že vo vozidle sa nachádzajú štyria nelegálni migranti. Hliadka obvodného oddelenia ihneď kontaktovala národnú jednotku úradu hraničnej a cudzineckej polície a miesto do ich príchodu zabezpečila," povedala Baloghová.



Ako ďalej uviedla, prípad prevzal vyšetrovateľ Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície a začal trestné stíhanie vo veci prevádzačstva.



"Podľa doposiaľ zistených informácií cudzinci vo veku od 15 do 17 rokov pochádzajú z Afganistanu a ich trasa mala smerovať zo Srbska cez Maďarsko, následne na územie Slovenskej republiky cez hraničný priechod Milhosť," doplnila Baloghová.



Policajti preverujú aj informácie, že nelegálnych migrantov mohlo byť viac, avšak tieto informácie sa podľa Baloghovej zatiaľ nepotvrdili.



Za trestný čin prevádzačstva ukladá Trestný zákon trestnú sadzbu od troch do ôsmich rokov.