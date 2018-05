V Žilinskom kraji odhalili minulý týždeň 21 opitých vodičov

Dychovou skúškou namerali 10 vodičom nad jedno promile, u šiestich zistili požitie alkoholických nápojov pod jedno promile a piati vodiči spôsobili pod vplyvom alkoholu dopravné nehody.

Žilina 28. mája (TASR) – Polícia zaevidovala na cestách v Žilinskom kraji v uplynulom týždni 21 vodičov pod vplyvom alkoholu. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Jana Balogová.



Doplnila, že dychovou skúškou namerali 10 vodičom nad jedno promile, u šiestich zistili požitie alkoholických nápojov pod jedno promile a piati vodiči spôsobili pod vplyvom alkoholu dopravné nehody.



V nedeľu (27.5.) v skorých ranných hodinách spôsobil 21-ročný vodič štvorkolky dopravnú nehodu na ceste III. triedy v Turčianskom Jasene (okres Martin). "Pri prechádzaní ľavotočivej zákruty neprispôsobil správanie stavu a povahe vozovky a v šmyku narazil prednou pravou stranou štvorkolky do zábradlia mostíka pri rodinnom dome. Následne ho vymrštilo do vzduchu aj s dvoma spolujazdcami, ktorí utrpeli predbežne ľahké zranenia. Vodič po dopravnej nehode z miesta ušiel smerom na Dolné Jaseno. Tu ho vzápätí našli policajti, ktorí mu pri dychovej skúške namerali 0,94 mg/l alkoholu v dychu (1,6 promile)," uviedla Balogová.



Doplnila, že zraneného vodiča potom previezli do nemocnice. "Policajti zistili, že 21-ročný vodič jazdil napriek zákazu činnosti viesť motorové vozidlá, ktorý mu uložil Okresný súd v Martine. Mladík čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až dva roky," dodala krajská policajná hovorkyňa.



V nedeľu (27.5.) dopoludnia namerali policajti v Liptovskej Kokave (okres Liptovský Mikuláš) 50-ročnej vodičke Škody Felicia pri dychovej skúške 0,63 mg/l alkoholu v dychu (1,31 promile). "Poverený príslušník ju obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a v prípade preukázania viny jej hrozí trest odňatia slobody až jeden rok," uzavrela Balogová.