Polícia zastavila nekalú likvidáciu firiem

V prípade preukázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody na tri až osem rokov.

Bratislava 30. apríla (TASR) - Obvineniu zo zločinu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie formou spolupáchateľstva čelia traja Bratislavčania, 29-ročný Martin D., 29-ročný Dano V. a 57-ročný Viliam A. Polícia ich zadržala v rámci akcie, ktorou stopla nekalú likvidáciu spoločností. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.



Podľa doterajšieho vyšetrovania mali v čase minimálne od júla 2018 dlhodobo a vedome vykonávať činnosť v rozpore so zákonom. "Prostredníctvom vopred pripraveného a vysoko sofistikovaného a organizovaného súboru činností mali prevádzať funkčné spoločnosti do neaktívneho stavu, s využitím tzv. bieleho koňa," priblížila Mihalíková.



Navodzovať to malo dojem, že ide o legitímny proces smerujúci k ukončeniu činnosti spoločností likvidáciou, s možnosťou prípadného uspokojenia veriteľov spoločnosti, najmä správcov dane, prípadne sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Takto mali na jedného tzv. bieleho koňa previesť viac ako 200 spoločností. "V rámci ponuky právnej služby na trhu mali obvinení deklarovať, že nejde o nekalú likvidáciu spoločností a celý proces je plne legitímny a zákonný," doplnila Mihalíková.



Polícia v rámci akcie zadržala päť podozrivých osôb, z ktorých tri spomínané obvinila. V prípade preukázania viny im hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov. Vyšetrovateľ zároveň spracoval návrh na ich vzatie do vyšetrovacej väzby.