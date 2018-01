Poľovníci v Slanci napriek miernej zime prikrmujú lesnú zver

V krmoviskách si zvieratá nájdu napríklad seno, pšenicu, kukuricu, hrach či sóju. No dôležitá je i kamenná soľ, pretože zver potrebuje minerály.

Slanec 9. januára (TASR) – Poľovníci sa v týchto dňoch starajú o lesnú zver, aby v krmoviskách nachádzala potrebnú potravu. S prikrmovaním začali na jeseň a ako uviedol pre TASR predseda Poľovníckeho združenia (PZ) Slanská dolina so sídlom v Slanci v okrese Košice-okolie František Petro, potravu dávajú do jednotlivých krmovísk aj napriek slabej zime.



"Prikrmujeme, nie vo veľkom množstve, lebo keď je toho veľa, tak to aj škodí zveri. Snažíme sa, aby tam bolo objemové i jadrové krmivo a v týchto obdobiach aj siláž, ktorá obsahuje vlákninu. Keď berie vlákninu, tak potom nám nerobí škody na lesných kultúrach, pretože všade tam, kde je nejaká mladina, tak zver robí olup aj ohryz," uviedol Petro.



Pochvaľujú si i spoluprácu s poľnohospodármi, ktorí im poskytujú krmivo. "Jednotlivé krmoviská sú robené tak, aby neboli blízko mladých lesných porastov a aby tiež neboli napríklad v tomto období blízko ozimín. Hlavne repku vyhľadáva vysoká zver a potom robí značné škody," doplnil predseda poľovníckeho združenia s tým, že celkovo majú takmer 20 krmovísk.



Prikrmujú i bažantiu zver, aj keď ju už nelovia, keďže jej nie je dostatok ako kedysi.



V krmoviskách si zvieratá nájdu napríklad seno, pšenicu, kukuricu, hrach či sóju. Podľa Petra je dôležitá i kamenná soľ, pretože zver potrebuje minerály. "Keď ich nemá dostatok, tak dochádza k zrážkam s vozidlami, lebo ide na cestu, ktorá sa posypáva, tam ju vyhľadáva," povedal Petro.



PZ Slanská dolina so sídlom v Slanci vykonáva právo poľovníctva na 4046 hektároch prevažne polí, z toho je 860 hektárov lesa. "V súčasnom období máme 37 členov a dvoch čakateľov, to znamená, že v priemere to vychádza asi 100 hektárov lesa na jedného člena," dodal Petro.