Poľská lyžiarka si v Bachledovej doline vážne zranila rameno

Ždiar 21. januára (TASR) - Záchranársky vrtuľník z Popradu letel v pondelok krátko popoludní na pomoc do Bachledovej doliny. Hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková informovala, že pri páde na lyžiach si tam 46-ročná lyžiarka z Poľska vážne zranila ramennú kosť.



"Prítomní záchranári Tatranskej horskej služby – dobrovoľného zboru jej zranenie na mieste ošetrili, zafixovali a priviezli ju k vrtuľníku, ktorý pristál na svahu pri rozhľadni," uviedla hovorkyňa s tým, že lekár leteckých záchranárov jej následne podal ďalšiu potrebnú liečbu. Po preložení na palubu vrtuľníka ju potom v stabilizovanom stave so zlomeninou ramennej kosti letecky previezli na centrálny príjem do popradskej nemocnice.