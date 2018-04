Poľsko si výstavou v Bratislave pripomína storočnicu nezávislosti

Výstava je aj pripomienkou 25-ročnej poľsko-slovenskej spolupráce.

Bratislava 18. apríla (TASR) - Poľský inštitút (PI) v Bratislave si výstavou Nezávislí pripomína 100. výročie znovuzískania nezávislosti Poľska.



"Po 123 rokoch cudzej nadvlády sa Poľsko v roku 1918 opäť objavilo na mape sveta. Obnovený štát vďaka kultúre a umeniu rýchlo získal novú identitu. Na vysokej úrovni boli literatúra, hudba, výtvarné umenie. To vzhľadom na susedskú príbuznosť súviselo so Slovenskom. Výstava prvotriednej poľskej grafiky je trezorová záležitosť a je výnimočne sprístupnená verejnosti," uviedol na utorkovom (17.4.) otvorení výstavy riaditeľ PI Jacek Gajewski.



Podľa kurátorky výstavy Ivany Moncoľovej zo Slovenskej národnej galérie (SNG) tvorba zakladateľa poľskej grafickej školy drevorytu Wladyslawa Skoczylasa (1883 – 1934) i jeho dvoch žiakov Pawla Stellera (1895 – 1974) a Tadeusza Cieslewského (1895 – 1944) predstavuje kľúčové osobnosti poľského výtvarného umenia v tejto oblasti. Viaže sa k dejinám medzivojnového Poľska a dokazuje tak vplyv politickej nezávislosti na umenie. Prezentuje vizuálne príťažlivé, tematicky rôznorodé grafické prístupy.



Potvrdzujú to Skoczylasove kolorované drevorezy Zbojníci, Tanec zbojníkov, Lukostrelec, Madona, Pochod zbojníkov, Jánošík, Jánošík s milou a iné. Podobne aj čierno-biele drevorezy ďalších dvoch autorov: Goralka z Wisly, Goral z Wisly, Kostol svätej Anny, Kostol Dominikánov, Ulica Kanonja, Koperníkov pomník, Kamenné schody, Park Lazienki a iné diela z obdobia rokov 1920 až 1934 zo zbierky SNG.



"V súčasnom pohľade obrazy fascinujú príťažlivou vizualitou, precíznou prácou s grafickou tlačou, ktorá je už v dnešnej dobe pomerne ťažko dosiahnuteľná a málokto sa jej venuje. Fascinujúce sú aj reminiscencie na históriu mýtizovanú v národných kultúrach Poľska aj Slovenska na príklade jánošíkovskej tematiky. Tiež na históriu v prípade pohľadov na veduty Varšavy ako dokumentácie zaniknutého urbánneho sveta," zdôvodnila Moncoľová.



Výstava je aj pripomienkou 25-ročnej poľsko-slovenskej spolupráce. Potrvá do 18. mája.