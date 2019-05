Poltár zriadil na webstránke kontaktný formulár pre podnety občanov

Ďalšou novinkou je možnosť zdieľania informácií z internetovej stránky mesta www.poltar.sk na sociálnej sieti s cieľom efektívnejšieho informovania verejnosti.

Poltár 9. mája (TASR) - S cieľom viac priblížiť samosprávu Poltára k jej obyvateľom zriadila v týchto dňoch tamojšia radnica na oficiálnej webstránke mesta kontaktný formulár a tiež bezplatnú telefonickú linku, kde môžu Poltárčania adresovať svoje pripomienky, nápady, otázky, ale aj sťažnosti súvisiace so životom v meste.



"Každá pripomienka zadaná cez kontaktný formulár na oficiálnej stránke mesta v sekcii Často kladené otázky je starostlivo zaznamenaná. V prípade konkrétnych otázok mestská samospráva v tejto sekcii zverejní čo najskôr aj odpoveď," informovala TASR primátorka Martina Brisudová.



Ďalšou novinkou je možnosť zdieľania informácií z internetovej stránky mesta www.poltar.sk na sociálnej sieti s cieľom efektívnejšieho informovania verejnosti.



Pre tých, ktorí pred elektronickou komunikáciou uprednostňujú telefonický kontakt, bola zriadená bezplatná telefonická linka (0800 221015) s odkazovačom, na ktorú môžu občania nahlasovať svoje námety či pripomienky. K dispozícii bude 24 hodín denne. Každá pripomienka bude vyhodnotená a pridelená na vybavenie konkrétnemu zamestnancovi.



„Týmto spôsobom plánujeme približovať mestskú samosprávu verejnosti a efektívne reagovať na podnety občanov, komunikovať s nimi a dať im väčší priestor na vyjadrenie. To, že v meste je čo zlepšovať viem, no prvoradé je počúvať podnety od tých, ktorí si prajú zmenu,“ dodala primátorka.



Mesto začalo vydávať aj mesačný kalendár podujatí, ktorý je k dispozícii v elektronickej podobe na oficiálnej mestskej stránke, v grafickej podobe ho záujemcovia nájdu na vývesných plochách v meste. Každá inštitúcia, občianske združenie či neformálna skupina ľudí má tak možnosť zdarma propagovať svoje podujatie formou prezentácie v ročnom alebo mesačnom kalendári podujatí.