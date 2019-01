Pomaturitné duálne vzdelávanie v SPŠE v Košiciach pokračuje

Aktuálne duálne študuje 80 študentov, ktorým sa venujú pedagógovia a lektori z firmy.

Košice 21. januára (TASR) - V poradí siedme prihlasovanie na pomaturitné duálne vzdelávanie zamerané na IT v košickom regióne prostredníctvom Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej (SPŠE) v Košiciach v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia sa začalo. Ako TASR informovala Edita Hilgartová z organizačného tímu spoločnosti, 70 percent výučby sa venuje praktickým skúsenostiam.



"Trojročné pomaturitné vyššie odborné duálne vzdelávanie je určené pre absolventov stredných odborných škôl alebo gymnázií. Dôležitou podmienkou na prijatie je ukončené stredoškolské štúdium s úspešne vykonanou maturitnou skúškou, ktorá nie je staršia ako päť rokov. Tento rok sme zjednodušili proces prihlasovania na štúdium," spresnil riaditeľ SPŠE v Košiciach Štefan Krištín s tým, že okrem iného spočíva napríklad vo vyplnení elektronickej prihlášky.



Aktuálne duálne študuje 80 študentov, ktorým sa venujú pedagógovia a lektori z firmy. "Veľkou výhodou je možnosť otestovať si naše vedomosti vo virtuálnom prostredí v dual-labe, k akému by sme sa inde dostali len ťažko. Vďaka týmto technológiám pracujeme s reálnymi serverovými operačnými systémami, teda simulujeme to, čo budeme vykonávať v zamestnaní. Keď sa niečo pokazí, snažíme sa sami prísť na riešenie a tým rozvíjať naše praktické zručnosti a posúvať sa vpred," zhodnotil študent druhého ročníka duálneho vzdelávania Michal Borza.



Podľa generálneho riaditeľa T-Systems Slovakia Daniela Giebela firma absolventom tzv. duálu garantuje pracovnú pozíciu vo firme. "Vzhľadom na to, že počas štúdia sa spoznajú s budúcimi kolegami a firemným prostredím, je pre nich prechod od statusu študenta k zamestnancovi veľmi jednoduchý," uviedol.



Prijatí uchádzači sa v priebehu štúdia budú špecializovať na pozície sieťový špecialista, systémový špecialista alebo aplikačný špecialista.