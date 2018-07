V Partizánskej Ľupči nájdete jeden z najznámejších pomníkov na Liptove

Pomník bol slávnostne odhalený 28. októbra 1928. Nachádza sa na ňom podobizeň Štefánika.

Partizánska Ľupča 23. júla (TASR) - Pomník venovaný generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a obetiam prvej svetovej vojny, situovaný v tesnej blízkosti Obecného úradu v Partizánskej Ľupči v okrese Liptovský Mikuláš, patrí medzi najznámejšie pamätné miesta svojho druhu na Liptove. Pred 90 rokmi ho postavili členovia miestneho osvetového zboru s prispením dobrovoľného hasičského zboru pri príležitosti 10. výročia ukončenia tzv. Veľkej vojny.



Pomník bol slávnostne odhalený 28. októbra 1928. Nachádza sa na ňom podobizeň Štefánika s nápismi "Generál Milan R. Štefánik, osloboditeľ národa" a "K 10. výročiu ČSR, na vďačnú pamiatku padlým spoluobčanom vo svetovej vojne 1914-1918". "Umelecky a architektonicky ho môžeme považovať za veľmi vydarený. Prvé piety obetiam vojny postavili v niektorých z liptovských obcí až desať rokov po vojne, a to najmä z dôvodu, že do tých čias bol problém zosumarizovať všetkých padlých," uviedol pre TASR riaditeľ liptovskej pobočky Štátneho archívu v Bytči a genealóg Peter Vítek.



Dodal, že detailnejší súpis vznikol až okolo roku 1932. Po skončení vojny sa na Liptove prvoplánovo žiadne pomníky nestavali. "Dovtedy sa v obciach síce vedelo, ktorí chlapi sa nevrátili, ale do roku 1928 sa napríklad ešte uskutočňovali prehlásenia za mŕtvych. Až vtedy bolo možné objektívne povedať, koľko ľudí naozaj padlo," dodal.



Pamätníkov z prvej svetovej vojny dnes na Liptove nie je tak veľa ako v iných častiach Slovenska. Podľa Vítka bol dôvodom najmä nedostatok financií. Nie každá obec či mesto našla na takúto výstavbu prostriedky. "Navyše, o desať rokov neskôr (1938) už ľudí zaujímali iné veci. Pri ďalšom výročí, v roku 1948, už bol februárový prevrat, prišli komunisti a uprednostňovali sa skôr obete a udalosti druhej svetovej vojny. Veľká vojna zostávala v závetrí, pretože ju komunistická propaganda vyhlásila za imperialistickú a nespravodlivú. Tie obete za to však nemohli," vysvetlil genealóg.



V roku 1928 odhalili okrem Partizánskej Ľupče pamätníky aj v niektorých ďalších liptovských obciach - v Dovalove či v Smrečanoch. "Zaujímavosťou je náčrt pomníka z roku 1928 v obci Jamník. Ten mal byť taktiež určený pre padlých v prvej svetovej vojne. Do dnešných dní sa ho však nepodarilo zrealizovať," povedal.



Zoznamy padlých Liptákov vo Veľkej vojne dodnes nie sú úplné. Niektorých nezvestných je totiž problematické objektívne označiť za obete. "Pokiaľ nemáme všetky zoznamy narukovaných vojakov, musíme spätne lustrovať, či napríklad nezomreli doma na následky zranenia a či naozaj vojnu neprežili, aby sme sa v takejto veci nepomýlili," uzavrel.