Pomník pri hlavnej ceste v Ďurkove pripomína obete Veľkej vojny

Žulový pomník postavili v roku 1932, miestny spolok roľníkov a obec v roku 1938 zabezpečili vyrytie mien obetí a ohradenie pomníka.

Ďurkov 24. júna (TASR) – V parčíku pri hlavnej križovatke v obci Ďurkov (okr. Košice-okolie) stojí kamenný pomník na pamiatku obetí prvej svetovej vojny. V tzv. Veľkej vojne, ako ju vtedy nazývali, našli svoju smrť milióny vojakov. Na bojiská boli v rámci uhorskej armády odvedení aj mnohí muži z Ďurkova, nasadení boli na balkánskom a talianskom fronte.



Žulový pomník postavili v roku 1932, miestny spolok roľníkov a obec v roku 1938 zabezpečili vyrytie mien obetí a ohradenie pomníka. Pod nápisom "Padlým vo svetovej vojne" je zvečnených 13 mien.



Pôvodne stál pomník priamo na hlavnej križovatke na dolnom konci obce, pre rekonštrukciu cesty ho v roku 1970 premiestnili do parku pri obecnom úrade, kde bol na nenápadnom mieste. Zmena nastala v roku 2013 v rámci projektu revitalizácie obce.



"Poslanci obecného zastupiteľstva rozhodli, že pamätník sa premiestni k pôvodnému miestu s tým, že sa aj zrekonštruuje, čiže umiestnený bol na námestie k hlavnej ceste a bol zrekonštruovaný z finančných prostriedkov obce a z programu obnovy dediny. Myslím si, že teraz je na slušnom pietnom mieste, ktoré si zaslúži," povedal pre TASR starosta Ďurkova Ondrej Valik. Pri príležitosti významných výročí spojených so vznikom Československa alebo oslobodením je to miesto spomienky a vzdania úcty zo strany samosprávy a členov Zväzu zdravotne postihnutých.



Za Národnú kultúrnu pamiatku pomník vyhlásili v roku 1985.