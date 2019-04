Pomoc pre ľudí z ubytovne po požiari v Bratislave je stále potrebná

Rodinám s malými deťmi zabezpečuje mesto bývanie v mestskej ubytovni Fortuna.

Bratislava 30. apríla (TASR) - Odborná pomoc pre ľudí z ubytovne, ktorú minulý týždeň v bratislavskom Ružinove zachvátil rozsiahly požiar a zomreli pri ňom dvaja ľudia, je podľa hlavného mesta naďalej potrebná a kríza trvá. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.



"Napriek tomu, že ide o komerčnú ubytovňu, kde mesto nemá priame kompetencie konať, vieme, že ľudia po tomto požiari nemajú dostupné také zdroje pomoci, aby sa dokázali spamätať z tohto nešťastia za pár hodín," povedal hovorca. Viacerí by podľa jeho slov nasledujúce dni nemali kam ísť, nemajú doklady, lieky, základné potreby a mnohí ani rodinu. Mesto deklaruje, že preto k tejto situácii pristupuje s vážnosťou a aj nad rámec svojich kompetencií.



"Nie je pre nás dôležité len to, či bolo formálne o ľudí postarané, ale najmä to, či pre nich naozaj krízová situácia bola vyriešená. Podľa všetkých informácií z terénu odborná pomoc je stále potrebná a kríza trvá," skonštatoval Bubla. Magistrát nechce riskovať, že ľudia zasiahnutí požiarom sa ocitnú na ulici.



Mesto preto pristúpilo ku koordinácii všetkých opatrení. Minulý týždeň zvolalo dve krízové koordinačné stretnutia, kde pozvalo aj zástupcov mestskej časti Ružinov. Zapojilo aj mestskú políciu, oslovilo mimovládne organizácie a aj tím krízovej intervencie. "Vďaka nim sa podarilo zvládnuť situáciu počas víkendu, keďže viacerí ľudia sa vracajú na zhorenisko," podotkol Bubla.



Rodinám s malými deťmi zabezpečuje mesto bývanie v mestskej ubytovni Fortuna. Sociálne pracovníčky mesta a mimovládnej organizácie s nimi komunikujú, aby bol pre nich presun z dočasného ubytovania, ktoré poskytla mestská časť, čo najjednoduchší. Jednotlivcom samospráva poskytla dočasné bývanie v nocľahárni Mea Culpa. "Terénni sociálni pracovníci s nimi riešia intenzívne sociálne poradenstvo a hľadajú ďalšie ubytovanie. Za mesto sme prisľúbili preplatenie nevyhnutných základných potrieb, plienok, liekov, prevozu," spresnil Bubla.



Hlavné mesto zároveň v pondelok (29. 4.) oslovilo relevantné orgány, ako inšpektorát práce, obchodnú inšpekciu, regionálny úrad verejného zdravotníctva, krajský stavebný úrad či hasičov. „Ešte tento týždeň by sme mali otvoriť na spoločnom stretnutí otázku kontrol na ubytovniach, aby sa takáto situácia neopakovala,“ poznamenal Bubla.



Požiar ubytovne vo štvrtok 25. apríla v Ružinove na Mlynských luhoch si vyžiadal dve usmrtené osoby a osem zranených. V čase vypuknutia požiaru sa na mieste nachádzalo približne 50 ľudí, ktorých z priestorov ubytovne evakuovali.