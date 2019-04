Pomôžte polícii nájsť svedkov nehody na R1, pri ktorej zomrela žena

Pri nehode sa ťažko zranila 27-ročná spolujazdkyňa, vodič utrpel ľahké zranenie. Polícia začala trestné stíhanie za prečin usmrtenia a prečin ublíženia na zdraví.

Žiar nad Hronom 2. apríla (TASR) - Polícia hľadá svedkov nehody, ktorá sa stala v sobotu 30. marca o 9.15 h na rýchlostnej ceste R1 a pri ktorej zomrela mladá žena.



"V súvislosti s vyšetrovaním tejto dopravnej nehody žiadame vodičov, ktorí v čase dopravnej nehody prechádzali rýchlostnou cestou R1 a priebeh nehody majú zaznamenaný na autokamere, aby tento záznam poskytli polícii. Prípadne ich žiadame o poskytnutie akejkoľvek informácie, ktorá nám pomôže nehodu objasniť," informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová.



Vozidlo Volkswagen (VW) Golf, ktoré havarovalo, viedol 24-ročný vodič v smere od Žarnovice do Žiaru nad Hronom. K nehode došlo podľa Faltániovej tak, že pred ním idúce auto sčasti vybočilo do ľavého jazdného pruhu, no následne sa vrátilo späť do pravého jazdného pruhu cesty.



"Vodič vozidla VW Golf pravdepodobne neprimerane reagoval na vzniknutú situáciu, vozidlo strhol doľava, následkom čoho sa stalo vozidlo neovládateľným a prešlo do pravého jazdného pruhu. Narazilo do zvodidiel, kde sa odrazilo späť na cestu a niekoľkokrát sa prevrátilo, pričom z vozidla na cestu vypadla 22-ročná spolujazdkyňa sediaca na zadnom sedadle," dodala Faltániová s tým, že žena utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.



