Ponitrianske múzeum čaká najväčší záujem návštevníkov večer a v noci

Nitra 19. mája (TASR) – Remeselníci, folkloristi i odborní pracovníci múzea sú pripravení v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre na sobotňajšiu Noc múzeí a galérií. Aby múzeum pritiahlo čo najviac návštevníkov, usiluje sa im ponúknuť aj činnosti, ktoré nie sú pre nitrianske múzeum typické.



"Návštevnosť závisí od počasia, ale aj od toho, či dokážeme priniesť niečo nové, poučné i zábavné. Pre prvé ročníky Noci múzeí a galérií bolo typické, že záujem návštevníkov bol od rána vyšší, ako je to posledné roky. Teraz zasa býva ten záujem vyšší najmä vo večerných a nočných hodinách," povedal riaditeľ múzea Anton Števko.



Okrem svojich expozícií a výstav ponúkne Ponitrianske múzeum počas Noci múzeí a galérií ukážky odborných prác počnúc reštaurovaním cez konzervovanie až po dermoplastické preparáty, ktoré bežne ľudia nemajú možnosť vidieť. "Zároveň chceme ukázať rôzne druhy remeselných prác. Novodobí drotári pripravili ukážky toho, ako sa dajú z drôtu vyrobiť úžitkové alebo estetické predmety," povedal Števko. Záujemcovia si môžu vyrobiť srdiečko z drôtu, prípadne sa zapojiť do projektu Drôtované Slovensko a vypliesť svoje rodisko na drôtenej mape Slovenska.



Pre mládež je pripravený výchovno-vzdelávací program s názvom Po stopách pravekých metalurgov s interaktívnymi činnosťami a tvorivou dielňou, v ktorej si môže každý vyrobiť miniatúru nádoby alebo idolu z modelovacej hliny. "Výstava v našom múzeu je venovaná dobe bronzovej, konkrétne nálezisku z tej doby v Pate. Šperkár predvedie záujemcom, ako sa v tej dobre vyrábali šperky," skonštatoval Števko. Večer v múzeu spríjemní vystúpenie folklórneho súboru Briežok z Jedľových Kostolian, spolu s ním sa predstavia aj ženská spevácka skupina a detský folklórny súbor s gajdošskými piesňami a hrou na píšťalky. Múzeum je počas sobotňajšieho podujatia otvorené do polnoci.



Na Noc múzeí a galérií sú pripravení aj v pracoviskách Ponitrianskeho múzea v Šali a v Zlatých Moravciach. "V Zlatých Moravciach je program zameraný na rodinu Migazziovcov v kaštieli, v ktorom sídli múzeum," uviedol riaditeľ. V priestoroch šalianskeho Domu ľudového bývania si návštevníci môžu pozrieť expozíciu i výstavu ručne maľovaných hodvábnych šatiek Gabriely Kodadovej. Okrem toho je pripravené aj vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy v Šali i predstavenie rozprávky Čerti a Kačena v podaní divadla Materinky.



"Vo večerných hodinách uvidia strašidlá zo známych príbehov a nebude chýbať ani malá ukážka LED svetelnej show v skupiny Tormenta z Nitry. Tie aktivity súvisia s poverami, ktoré sprevádzali stavbu domu a bývanie v ňom," priblížil Števko. Pracoviská v Zlatých Moravciach a v Šali budú otvorené do 23.00 h.