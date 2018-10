Ponitrianske múzeum predstaví históriu i proces výroby piva

Výstava priblíži proces výroby piva, od výberu a pestovania surovín až po finálny produkt.

Nitra 1. októbra (TASR) - Od chmeľu k pivu je názov výstavy, ktorá návštevníkom Ponitrianskeho múzea v Nitre ukáže históriu i proces výroby známeho nápoja. Expozícia, ktorú vytvorilo Tribečské múzeum v Topoľčanoch, bude v nitrianskom múzeu sprístupnená od 9. októbra do 9. novembra.



Výstava priblíži proces výroby piva, od výberu a pestovania surovín až po finálny produkt. „Zároveň oboznámi prostredníctvom informačných panelov so stručnou históriou piva, pivovarníctva, pohostinských zariadení a jeho úlohou v rôznych historických obdobiach. Súčasťou výstavy budú i predmety zo zbierkového fondu Tribečského múzea, ktoré problematiku dopĺňajú,“ vysvetlila PR manažérka Ponitrianskeho múzea Ľubica Packová-Zahradárová.



Ako pripomenula, základnými surovinami na výrobu piva sú jačmeň, chmeľ a voda. Neskôr sa však do neho začali pridávať aj rôzne bylinky a ovocie. „Výroba kvalitného piva si však vyžaduje nielen odborné vedomosti a skúsenosti, ale i správny technologický postup. V minulosti, ešte pred vznikom veľkých pivovarov, sa pivo varilo v každej domácnosti a často nahrádzalo vodu. So vznikom pivovarov sa na trhu začali presadzovať rôzne druhy a značky pív, z ktorých mnohé si získali obľubu na celom svete. Históriu piva i proces jeho výroby priblíži naša výstava,“ dodala Packová-Zahradárová.