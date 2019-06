Ponitrianske múzeum predstaví najnovšie prírastky vo svojich zbierkach

Získavanie predmetov do múzea je jeho nosnou aktivitou pri budovaní svojho zbierkového fondu.

Nitra 30. júna (TASR) - Starožitné poľovnícke pušky, mince, plastiky a ďalšie predmety, ktoré získalo Ponitrianske múzeum do svojho zbierkového fondu, predstaví nová výstava. Sprístupnená bude od 1. júla do 1. septembra.



V poslednom období získalo Ponitrianske múzeum do svojich zbierok viacero nových prírastkov. Podarilo sa mu to aj pomocou fondu na nadobúdanie zbierkových predmetov, ktorý vytvoril Nitriansky samosprávny kraj. Na výstave Nové predmety v zbierkach Ponitrianskeho múzea predstaví kúpené i darované exponáty.



Získavanie predmetov do múzea je jeho nosnou aktivitou pri budovaní svojho zbierkového fondu. Ten dokumentuje vývin prírody a spoločnosti od najstarších čias až po súčasnosť. „Uskutočňuje sa nielen aktívnym vyhľadávaním, ale aj pasívne od ľudí či inštitúcií. Ich výber závisí od zamerania múzea a ich kultúrnej hodnoty,“ vysvetlila PR manažérka múzea Ľubica Packová-Zahradárová.



O tom, či sa historické či umelecké predmety dostanú do múzea, rozhodujú odborní kurátori, ktorí ich navrhnú a Komisia pre tvorbu zbierok ich na základe posúdenia odporučí. „Na výstave budú predstavené takto získané nové exponáty. Návštevníkov určite osloví zbierka slovenských pamätných mincí z rokov 1993 až 2008, maľby na skle, sakrálne skulptúry, starožitné pušky a mnohé iné zaujímavé predmety,“ uviedla Packová-Zahradárová.