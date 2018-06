Ponitrianske múzeum sprístupní dokumenty o dejinách Nitry

Výstavu s názvom Znovuobjavený archív mesta Nitry otvorí slávnostná vernisáž 6. júla.

Nitra 23. júna (TASR) – Ponitrianske múzeum sa bude počas prázdninových júlových dní venovať predovšetkým histórii Nitry. Pre svojich najmenších návštevníkov okrem toho pripravuje workshopy, ktoré budú počas celého júla.



Výstavu s názvom Znovuobjavený archív mesta Nitry otvorí slávnostná vernisáž 6. júla. Budú na nej prezentované dokumenty z archívneho fondu, ktoré sa týkajú histórie Nitry od 17. do začiatku 20. storočia. Výstava, ktorú pripravujú pri príležitosti 770. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Nitra, potrvá v múzeu do 31. októbra.



Počas celého júla tam budú pre deti aj rôzne workshopy, ktoré budú súčasťou Letnej zábavnej školy archeológie. „Pôjde o výchovno-vzdelávací program, prostredníctvom ktorého môžu naši malí návštevníci zábavnou formou a interaktívnymi činnosťami spoznať prácu archeológov. Aktivity podujatia budú trvať od 3. do 26. júla,“ uviedla Ľubica Packová-Zahradárová z Ponitrianskeho múzea.