Popoludní sa na južných svahoch Fatier môžu vyskytnúť mokré lavíny

Liptovský Hrádok 10. januára (TASR) - V horských polohách prevláda typická jarná situácia, počas ktorej striedaním kladných a záporných teplôt dochádza k stabilizácii snehovej pokrývky. Dopoludnia je na väčšine miest lavínové nebezpečenstvo malé, avšak vplyvom oteplenia sa v priebehu dňa zvýši na mierne.



Podľa Marka Biskupiča zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby je snehová pokrývka najmä v stredných polohách zrána dobre stabilizovaná, no počas dňa bude na južne orientovaných svahoch len mierne spevnená. "Popoludní sa tu môžu vyskytnúť spontánne lavíny z mokrého snehu a ojedinele aj stredne veľké základové lavíny, a to najmä na trávnatých svahoch Fatier," vysvetlil Biskupič.



V stredu ráno bolo na horách zamračené a na hrebeňoch hmla, prudký vietor dosahoval rýchlosť do 15 metrov za sekundu. "V stredných polohách južných svahov je zrána sneh zmrznutý, na mnohých miestach je tvrdá ľadová kôra, ktorá je nosná len miestami," povedal Biskupič s tým, že pod kôrou sa nachádza sypký sneh.