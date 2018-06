Popradská časť Veľká oslavuje 750. výročie prvej písomnej zmienky

Táto dnes už mestská časť Popradu prešla počas svojej histórie viacerými zaujímavými etapami.

Poprad 8. júna (TASR) - Okrúhle 750. výročie prvej písomnej zmienky o popradskej mestskej časti Veľká, ktorá bola kedysi samostatným mestečkom, si pripomenú trojdňovými oslavami. Organizuje ich od piatku až do nedele mesto Poprad a Klub Veličanov, podujatie nesie názov Velické dni.



„Pripomienku 750. výročia sme začali už 8. mája vyvesením zástavy na veži katolíckeho kostola. Oslavy vyvrcholia počas troch dní. V piatok sa v kine Máj uskutoční prezentácia knihy o Veľkej so scénickým vystúpením o minulosti a súčasnosti našej mestskej časti. Večer bude pre pozvaných hostí otvorenie zrenovovaných priestorov v Scherfelovom dome, a to múzea, Velickej izby, Izby A. V. Scherfela, stálej výstavy akademického maliara Ondreja Ivana a výstavy fotografií akademického sochára Imricha Svitanu," uviedol predseda Klubu Veličanov Milan Hámor.



V sobotu 9. júna budú oslavy pokračovať veľkým kultúrnym programom, v ktorom sa predstavia deti zo Základnej a materskej školy A.V.Scherfela, Dychová hudba Tatramat, Folklórny súbor Vagonár, či Drevené divadlo, speváčka Kristína, skupiny Helenine oči a MR 56. O deň neskôr bude program pokračovať o 15. hodine ekumenickou pobožnosťou v evanjelickom kostole vo Veľkej.



Táto dnes už mestská časť Popradu prešla počas svojej histórie viacerými zaujímavými etapami. Kedysi tu dominovalo poľnohospodárstvo, Veľká vlastnila množstvo pôdy. Keď sa mala stavať Košicko-bohumínska trať, gazdovia ju nechceli dať. Príchodom železnice naozaj došlo k veľkej premene, pretože prispela k industriálnemu rozvoju Veľkej. Potom prišiel Baťa, ktorému napokon Veľká predala vyše 60 hektárov zeme s tým, že vybuduje vodovod, kanalizáciu, chodníky, cesty a postaví dve školy.



„Postavilo sa aj letisko a môžem povedať, že Veľká bola výnimočná i tým, že tu zastavovali električky, ktoré voľakedy jazdili len v Bratislave a v Košiciach. Myslím si, že Veľčania majú byť na čo hrdí. Vypestovali si lokálpatriotizmus a vďaka svojej spätosti s pôdou majú aj iné hodnoty, než sú peniaze," konštatoval primátor Popradu a Veľčan Jozef Švagerko, ktorý zároveň vyjadril presvedčenie, že oslavy budú dôstojné a budú k podobným motivovať aj ostatné mestské časti.