Poprad chce problematiku Rómov v Matejovciach riešiť komplexne

Poprad 28. apríla (TASR) – Mesto Poprad chce problematiku rómskeho obyvateľstva v mestskej časti Matejovce riešiť komplexne. Po tom, čo na Staničnej ulici vypukol vo februári požiar a o strechu nad hlavou prišla viac ako stovka ľudí, tam už postavili 12 unimobuniek. Tie slúžia na dočasné ubytovanie a sociálne zázemie pre občanov, ako aj priestor pre komunitných pracovníkov a členov miestnej občianskej poriadkovej služby. Ďalším krokom bude podľa primátora Jozefa Švagerka dostavba inžinierskych sietí v tejto lokalite, najmä kanalizácie, elektriny a tiež aj príprava sociálneho podniku a komunitného centra.



"Smeruje to k tomu, aby si aj sami vedeli pomôcť. Chceme ich zapojiť do tejto činnosti, aby tam bol poriadok a zároveň si mohli budovať svoje zázemie. Sociálny podnik by dokázal týchto ľudí začleniť do spoločnosti," konštatoval Švagerko. Podľa neho je toto beh na dlhé trate a realizáciu jednotlivých projektov súvisiacich aj s prestupným bývaním vidí v horizonte piatich až desiatich rokov.



"Už pred dvoma rokmi sme začali riešiť komunitné centrum, vtedy sa voči tomu postavila vlna odporu, petícia obyvateľov. Teraz sa o tom začalo znova hovoriť, keď sa stal tento požiar a miestni pochopili, že komunitné centrum je o výchove mladých ľudí, školákov, sociálnych návykoch, chodení do práce, evidencii tých ľudí a nie o nejakých nadštandardných podmienkach zadarmo, kde by do popradského komunitného centra chodili Rómovia z iných častí Slovenska. Všetko zlé je na niečo dobré," dodáva primátor s tým, že pri riešení tohto problému chce v rámci komisie obnovy Matejoviec samospráva úzko spolupracovať aj so štátom.



Cieľom mesta je postupne zveľadiť túto mestskú časť a smerovať tam viacero investícií. Na minulotýždňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva napríklad poslanci schválili zmenu rozpočtu na rozšírenie kamerového systému v Matejovciach, ide o lokality na Staničnej, Smetanovej a Hlavnej ulici a tiež v Továrenskej štvrti. Pribudne tam spolu 13 kamier za viac ako 34.000 eur. Ďalších 135.000 eur vyčlenila radnica na výstavbu multifunkčného ihriska v areáli Základnej školy s materskou školou na Kopernikovej ulici a 255.000 pôjde na vybudovanie chýbajúcich chodníkov od Allendeho ulice po jestvujúcom moste až po existujúci chodník na Matejovskom námestí a na ďalšie menšie úseky až k miestnemu cintorínu.



Zástupca Klubu Matejovčanov Edmond Dragošek však pred poslancami prezentoval aj ďalšie problémy, ktoré túto mestskú časť trápia. Jedným z nich je aj vysoký počet neprispôsobivých občanov a dlhodobo neriešený problém s Rómami. Matejovčania si cenia vytvorenie pracovnej skupiny s mestom Poprad pre riešenie ich problémov, "ale mohlo to prísť skôr," konštatoval Dragošek. Klub okrem iného žiada zastaviť sústreďovanie neprispôsobivých občanov do Matejovciach, chcú tiež zlikvidovať všetky čierne stavby na Matejovskom námestí a na Staničnej ulici. Okrem toho žiadajú riešiť dopravu, chýbajúce chodníky i cesty. Zároveň podali žiadosť na zmenu doterajších volebných obvodov, aby sa v Matejovciach vytvoril samostatný volebný obvod a miestni si tak mohli voliť svojich poslancov.