Do prvého ročníka popradských škôl zapísali rodičia 550 detí

Poprad 6. apríla (TASR) - V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad sa uskutočnil tento týždeň zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2018/19. Do tamojších škôl rodičia zapísali 550 prváčikov. "Štyridsaťosem zákonných zástupcov požiadalo o odklad a deväť žiakov bude študovať v zahraničí. Podľa evidencie obyvateľstva sme mali 502 detí, ktoré by mali prísť na zápis. Keďže niektorí rodičia zapísali deti aj do škôl, ktoré nepatria do našej zriaďovateľskej pôsobnosti, opäť máme zapísané aj deti, ktoré budú do našich škôl dochádzať z okolitých obcí," uviedla vedúca odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Poprade Edita Pilárová.



Uvedené údaje budú spresnené v najbližších týždňoch, kedy školy zašlú menné zoznamy zapísaných žiakov. Až na základe týchto informácií budú k dispozícii štatistiky o tom, koľko detí sa prihlásilo do svojho obvodu, koľko prišlo z obcí, koľko dostane odklad, koľko sa vráti po odklade, resp. medziročné rozdiely v školách. "Dôkazom toho, že uvedené čísla sa môžu meniť, je aj uplynulý školský rok, kedy bolo zapísaných 548 detí, ale 2. septembra 2017 nastúpilo do prvého ročníka až 556 detí," uzavrela Pilárová.