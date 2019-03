V prvom rade chce mesto vypísať súťaž na projektovú dokumentáciu, ktorej realizácia potrvá niekoľko rokov a vyžiada si minimálne päť miliónov eur.

Poprad 13. marca (TASR) – Mesto Poprad má na najbližšie štyri roky viacero priorít, jednotlivé zámery predstavilo jeho vedenie na stredajšej tlačovej konferencii. Primátor Popradu Anton Danko uviedol, že jednou z najväčších investičných akcií bude postupná rekonštrukcia verejného osvetlenia na území celého mesta.



"V prvom rade chceme vypísať súťaž na projektovú dokumentáciu, určite to bude veľký projekt, ktorého realizácia potrvá niekoľko rokov a vyžiada si minimálne päť miliónov eur. Zámer predstavíme aj mestskému zastupiteľstvu, aby sme si zjednotili, akou formou to budeme financovať. Možnosť je aj cez úver, ten by sa splácal z úspor elektrickej energie, ku ktorej by po rekonštrukcii došlo," uviedol primátor. Radnica predpokladá, že na dodávkach elektriny by ušetrili 35 až 60 percent nákladov. V súčasnosti len údržba osvetlenia mesačne stojí samosprávu zhruba 18.500 eur. "Výmenu osvetlenia sme realizovali už v mestskej časti Kvetnica a rozdiel je značný, čo sa týka svietivosti aj nákladov na prevádzku. Aj to bol dôvod, prečo sme sa rozhodli pristúpiť k výmene osvetlenia v rámci celého mesta," doplnil viceprimátor Popradu Ondrej Kavka.



Ďalšou z priorít mesta je riešenie parkovania, aktuálne sa pracuje na realizácii prvého modelového parkoviska. Jednoposchodový priestor na parkovanie by mal po odsúhlasení vlastníkov bytov v území vyrásť pri bloku Antimón na starom Juhu. "Ľudia odmietli veľké parkovacie domy, takže toto je podľa nás prijateľné. Kapacita miest v danom území sa takýmto opatrením zvýši o 80 percent," zdôvodnil Danko s tým, že na tomto mieste je momentálne 60 státí. Radnica má už vytypované aj ďalšie lokality, v ktorých by takéto parkoviská mohli vyrásť. Druhý viceprimátor Štefan Pčola pripomenul, že pri výstavbe by nedošlo k úbytku zelene, pretože garážový dom by bol postavený na už existujúcej parkovacej ploche. "Myslieť budeme aj na aktuálne trendy týkajúce sa elektromobility a zvážime napr. aj nabíjacie stanice na týchto parkoviskách," doplnil.



Mesto sa v súčasnosti zaoberá aj chátrajúcimi kasárňami na sídlisku Západ, vytvorilo komisiu, ktorá pripraví podmienky na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na ich odpredaj. Cieľom podľa primátora je, aby tam už v tomto roku stáli nové byty. "Budeme trvať na tom, aby sa developer podieľal aj na dobudovaní prístupovej komunikácie z hlavnej cesty I/18. Vyrásť by tam mohli jednak bytové, ale aj rodinné domy," ozrejmil Danko.



Ďalšou z priorít sú aj protipovodňové opatrenia, ktoré chce samospráva zrealizovať najmä na sídlisku Juh III, ale aj v mestských častiach Stráže a Spišská Sobota. Zároveň by malo v najbližšom období dôjsť k obnove cesty medzi Levočskou a Kukučínovou ulicou, ktorá by odľahčila premávku na Štefánikovej ulici. Okrem toho by mala prejsť rekonštrukciou aj komunikácia od mosta pri akvaparku, až k ulici Boženy Nemcovej. "Venovať sa chceme aj mostom, ktoré sú v zlom stave, ako prvý to bude mostný objekt na Alžbetinej ulici," doplnil Danko. Pribudnúť by mala pod Tatrami aj nová cyklotrasa. O tom, či bude smerovať po druhom brehu rieky Poprad na Svit alebo na Veľkú Lomnicu, rozhodnú do 25. marca v ankete samotní Popradčania.



Okrem toho chce samospráva vybudovať novú ľadovú plochu pri Centre voľného času, v meste by mali pribudnúť osvetlené priechody pre chodcov na uliciach Štefánikova a Mnoheľova, pri Pošte 1 a na Francisciho ulici pri zrekonštruovanom moste. "Zároveň pribudne sekundové odpočítavanie na semaforoch na ulici 1. mája, pri Pošte 1, na križovatke ulíc Štefánikova a Levočská, pri nemocnici, pivovare a ďalšie dva na vstupe do mesta zo Svitu," dodala vedúca odboru výstavby na Mestskom úrade v Poprade Kristína Horáková. Časový horizont na realizáciu jednotlivých projektov zatiaľ stanovený nebol, niektoré by však mohli hotové už v tomto roku, prípadne o rok.