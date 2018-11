Madona s anjelmi sa vracia do Popradu, záujemcovia ju uvidia v galérii

V rámci cyklu odborných prednášok z dejín umenia a kultúry Spiša pripravila Tatranská galéria v súvislosti s týmto dielom stretnutie, ktoré sa uskutoční 27. novembra o 17.00 h.

Poprad 3. novembra (TASR) – Návštevníci Tatranskej galérie v Poprade budú môcť od utorka (6. 11.) vidieť obraz Madony s anjelmi, ktorý bol pôvodne inštalovaný v tamojšom Kostole sv. Egídia. Do mesta sa vracia po mnohých rokoch. Na výstavné účely ho inštitúcii zapožičala Slovenská národná galéria v Bratislave.



Ako informovali z Tatranskej galérie v Poprade, vznik diela sa datuje do roku 1484. Jeho autorom je neznámy maliar Mikuláš z Levoče. Použil naň borovicové drevo a temperovú techniku. Rozmery obrazu vrátane pôvodného rámu predstavujú 77,3 x 61,5 centimetra.



"Obraz Madony je devočným obrazom. V gloriole Panny Márie je minuskulový gravírovaný text mariánskej antifóny pôstneho obdobia od Hromníc po stredu Veľkého týždňa označujúci Pannu Máriu za kráľovnú nebies a anjelskú pani," opísala dielo galéria. Jeho súčasťou sú aj symbolické prvky, a to kniha, čerešňa a vtáčik.



V rámci cyklu odborných prednášok z dejín umenia a kultúry Spiša pripravila Tatranská galéria v súvislosti s týmto dielom stretnutie, ktoré sa uskutoční 27. novembra o 17.00 h, s kurátorom zbierok starého umenia zo Slovenskej národnej galérie v Bratislave Dušanom Buranom. Hovoriť bude o autorovi obrazu, jeho funkcii, ale aj samotnej inšpirácii. Výstava potrvá do 31. decembra.