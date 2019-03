Majitelia vlastných zdrojov v Poprade si môžu dať vodu otestovať

Najčastejším problémom domácich studní býva zvýšený obsah dusičnanov alebo iných mikrobiologických ukazovateľov, najmä v poľnohospodársky využívaných alebo často zaplavovaných oblastiach.

Poprad 19. marca (TASR) – Počas osláv Svetového dňa vody, ktoré pripadajú na piatok 22. marca, si Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť (PVPS) aj tento rok pripravila svoju najžiadanejšiu aktivitu. Tou je bezplatná analýza pitnej vody na dusičnany z vlastných zdrojov. „Kvalitu pitnej vody vo verejnom vodovode pravidelne kontrolujeme a sledujeme, aby spĺňala najprísnejšie kritériá určené na ľudskú spotrebu. Majitelia domácich studní však často ani netušia, či ich vlastný vodný zdroj vyhovuje stanovenej kvalite a normám,“ zdôvodnila hovorkyňa PVPS Božena Dická.



Dodala, že najčastejším problémom domácich studní býva zvýšený obsah dusičnanov alebo iných mikrobiologických ukazovateľov, najmä v poľnohospodársky využívaných alebo často zaplavovaných oblastiach. Dusičnany a dusitany, ktoré presahujú limitné hodnoty, ohrozujú pri akútnom pôsobení najmä zdravie dojčiat, pri dlhodobom príjme však zvyšujú riziko vzniku niektorých závažných ochorení. „Takýmito aktivitami, ako je bezplatná analýza, môžeme ľahšie predísť vážnym zdravotným rizikám a následkom dlhodobej konzumácie nevhodnej vlastnej pitnej vody,“ vyzýva Dická.



Obyvatelia regiónov v pôsobnosti PVPS, ktorí využívajú vlastné studne, si môžu dať analyzovať dusičnany vo štvrtok 21. marca v čase od 7. do 13. hodiny. Podmienkou je priniesť minimálne 100 mililitrov vzorky pitnej vody v čistej a označenej fľaši na vrátnicu spoločnosti v Poprade alebo v pobočkách v Spišskej Novej Vsi a Starej Ľubovni. „Pri tejto príležitosti ponúkneme aj zľavu na minimálny rozbor vody v zmysle vyhlášky ministerstva zdravotníctva. Jeho súčasťou bude fyzikálno-chemická, mikrobiologická a biologická analýza vody s cieľom posúdenia jej kvality a vhodnosti použitia na pitie. Záujemcovia si môžu objednať uvedený rozbor až do piatka. Vzorky odoberú pracovníci laboratória po dohode so zákazníkom,“ upozornila Dická.



Zároveň dodala, že v rámci dňa otvorených dverí pripravili počas tohto týždňa exkurzie pre školské kolektívy do vybraných vodárenských objektov a čistiarní odpadových vôd. O túto aktivitu podľa nej každoročne prejavuje veľký záujem mnoho študentov. „V posledných obdobiach sme zaevidovali viac ako 300 návštevníkov našich vodárenských zariadení nielen v rámci Svetového dňa vody, ale aj počas celého školského roka,“ doplnila hovorkyňa s tým, že žiaci a študenti majú možnosť navštíviť rôzne výrobné procesy, pre návštevníkov sú pripravené prehliadky exteriérov i zaujímavé prezentácie.



Svetový deň vody je venovaný naliehavej téme dostupnosti vody pre všetkých. V tomto roku sa zaoberá na základe cieľov udržateľného rozvoja riešením vodnej krízy, hľadá dôvody, prečo množstvo ľudí zostáva bez tejto životodarnej tekutiny. Dvadsiaty druhý marec bol vyhlásený ako Svetový deň vody Organizáciou Spojených národov. „Oslava dňa vody je mimoriadnou príležitosťou pripomenúť širokej verejnosti dôležitosť vody,“ uzatvára Dická.