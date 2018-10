Mestskí policajti rozdávali v Poprade reflexné prvky

Príslušníci MsP vvykonávajú v období sviatkov zvýšený výkon služby v okolí cintorínov so zámerom zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a zabezpečiť verejný poriadok.

Poprad 30. októbra (TASR) – Mestskí policajti v Poprade rozdávali reflexné prvky chodcom i cyklistom. Udialo sa tak v súvislosti s očakávaným nárastom intenzity premávky na pozemných komunikáciách počas dní Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých a s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť účastníkov cestnej premávky počas sviatkov. Hovorca mesta Poprad Marián Galajda informoval, že v nedeľu (28. 10.) tieto reflexné prvky mestskí policajti distribuovali pred kostolmi vo všetkých častiach mesta.



Na uvedených miestach príslušníci Mestskej polície (MsP) Poprad rozdali spolu 500 kusov reflexných prvkov. „Ich používanie u chodcov a cyklistov je v tomto období životne dôležité. Chodci sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky. Podcenenie nosenia reflexných doplnkov na oblečení, najmä v čase zníženej viditeľnosti, prináša v niektorých prípadoch až najvyššiu cenu, ktorou je samotný život. Je potrebné si uvedomiť, že vidieť a byť videný je životne dôležité pre vodičov, ale najmä pre chodcov a cyklistov. Veríme, že náš dobrý úmysel zvýši povedomie chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky o význame nosenia reflexných prvkov a prispeje k zvýšeniu bezpečnosti občanov v našom meste,“ uviedol náčelník MsP v Poprade Štefan Šipula.



Pre chodcov je podľa neho veľmi riskantné a nebezpečné vchádzať na vozovku spoza stojaceho vozidla, predovšetkým na autobusových zastávkach, spomedzi zaparkovaných vozidiel a na málo osvetlených miestach. Náčelník v tejto súvislosti upozornil, že je dôležité, aby vodiči rešpektovali práva chodcov na priechode a boli predvídaví. „Rizikovými skupinami hlavne v tomto období sú starší ľudia, ktorí sa často správajú nepredvídateľne, preto opatrnosti aj v okolí cintorínov nikdy nie je dosť. Predvídanie, prechádzanie cez cestu na miestach na to určených, vyhýbanie sa rizikovým úsekom, to všetko tiež zvyšuje bezpečnosť chodcov na ceste,“ doplnil Šipula.



