Na križovatke Banícka a Joliota Curie v Poprade vznikne kruhový objazd

Poprad 16. mája (TASR) – V Poprade pribudne ďalšia kruhová križovatka, mesto totiž pripravuje výstavbu kruhového objazdu spájajúceho ulice Banícku a Joliota Curie pri nemocnici. „Táto križovatka je dosť silným dopravným uzlom, križujú sa tam cesty k nemocnici. Sú tam kritické časy hlavne ráno a popoludním, keď sa ľudia vracajú z práce, ale často sa tam aj počas dňa tvoria kolóny. Prepočty na kruhovú križovatku nám tam vychádzajú, stavať budeme na vlastných pozemkoch,“ uviedol viceprimátor Popradu Igor Wzoš.



Celá križovatka je dimenzovaná tak, aby tam boli štyri ostrovčeky s osvetlenými priechodmi pre chodcov. K realizácii stavby chce mesto pristúpiť čo najskôr, momentálne je vo fáze prípravy projektovej dokumentácie. V stredu sa začalo s obnovou cestného mosta na Francisciho ulici a táto rekonštrukcia, ktorá potrvá štyri mesiace, súvisí aj so spomínanou križovatkou. „Hneď ako tento most dokončíme, pustíme sa do ďalšej stavby. Náklady chceme dostať pod 150.000 eur. Môže prísť k vyvolanej investícii v rámci prekládky inžinierskych sietí, ja verím, že sa to nestane a podarí sa to zrealizovať v rámci plánovanej sumy, ktorú máme schválenú v zastupiteľstve,“ doplnil Wzoš.



Ďalšie dva kruhové objazdy, jeden menší a jeden väčší, by mali vyriešiť dopravu aj v ďalších mestských častiach, konkrétne medzi sídliskami Starý a Nový Juh. V tomto prípade pôjde o združenú investíciu samosprávy a investora, spoločnosti Slovnaft, ktorá chce na tomto mieste postaviť benzínovú pumpu. Poslanci Mestského zastupiteľstva na tento zámer schválili 400.000 eur, celková cena realizácie projektu sa odhaduje na viac ako 1,15 milióna eur. „Tam je kritická hlavne odbočka na Spišské Bystré, zároveň je tam veľmi nebezpečne umiestnený prechod pre chodcov, autá tam jazdia veľmi rýchlo,“ upozornil Wzoš s tým, že výstavba kruhových objazdov je v štádiu prípravy. Radnica mala niekoľko stretnutí s developermi, ktorí chcú podľa Wzoša začať stavať ešte v tomto roku.



Prestavba križovatky, nachádzajúcej sa na ose cesty č. 1/66 v južnom sektore mesta, je zároveň súčasťou nasledujúcej realizácie južného dopravného obchvatu. „Chceme to zokruhovať cez Šrobárovu ulicu a práve zo spomínanej križovatky by šla odbočka na obchvat celého Juhu. V tých vnútroblokoch, ktoré sú uzavreté, žije asi 5000 ľudí a majú tam jednu prístupovú cestu pri novom kostole. To je obrovské riziko už z pohľadu bezpečnosti, čo sa týka záchranárskych zložiek,“ zdôraznil viceprimátor.



Ešte na jeseň minulého roku pritom mesto v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom odovzdalo do užívania kruhový objazd pri nákupnom centre Billa. V lete neďaleko vyrástla aj ďalšia kruhová križovatka, na ulici Slovenského odboja. „Ďalších desať kruhových križovatiek by sa zišlo, aby sa doprava v meste úplne stabilizovala. Vidíme, čo urobila kruhová križovatka pri Bille, je tam doprava plynulá, je to tam oveľa bezpečnejšie aj vďaka zábradliu, chodci si na to zvykli,“ uzatvára Wzoš.