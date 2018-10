Poprad ocenil významné osobnosti

Cenu mesta Poprad za rok 2018 udelili Jánovi Madáčovi, primátorovi Popradu v období 1991 – 1994. Ocenili ho za výrazné zásluhy v oblasti vzdelávania a školstva.

Poprad 22. októbra (TASR) – V závere minulého týždňa mesto Poprad na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva ocenilo významné osobnosti, ktoré sa svojou prácou a životom výrazným spôsobom podieľali a podieľajú na hospodárskom a kultúrnom rozvoji mesta. Ich vynikajúce výsledky zároveň podľa samosprávy významným spôsobom prispeli k propagácii Popradu doma i v zahraničí.



Cenu mesta Poprad za rok 2018 udelili Jánovi Madáčovi, primátorovi Popradu v období 1991 – 1994. Ocenili ho za výrazné zásluhy v oblasti vzdelávania a školstva, aktívny rozvoj medzinárodnej spolupráce a výrazný podiel na rozvoji hospodárstva a prosperity mesta. "Toto ocenenie nie je len pre mňa, ale aj pre všetkých, ktorí postavili víziu Popradu a zaslúžili sa o to, že dnes Poprad nepatrí medzi obyčajné provinčné mestá. Ocenenie patrí tým, s ktorými sme po revolúcii spolu začínali," konštatoval Madáč.



Ďalšie ocenenie získalo Divadlo Commedia za dlhoročné dielo v oblasti slovenského divadelníctva, vynikajúce tvorivé divadelné výkony, aktívny rozvoj kultúrneho a spoločenského života v Poprade a v neposlednom rade za úspešnú reprezentáciu mesta doma aj v zahraničí. Divadlo tento rok zaznamenáva 50. sezónu svojej existencie, počas ktorej uviedlo viac ako 55 premiér a jeho inscenácie videli diváci v 20 štátoch sveta.



"Je to kus života. Absolútne neľutujem, že som sa s mojimi priateľmi, kolegami z divadla vybral na túto cestu. Rok čo rok sme rozdávali dobrú náladu a tie emócie, ktoré sme dávali z javiska do hľadiska a dostávali naopak, boli fantastické," zdôraznil šéf divadla Vlado Benko.



Cenu primátora získal akademický maliar a reštaurátor Ondrej Ivan - in memoriam, za celoživotné dielo, výrazné výsledky dosiahnuté v umeleckej oblasti reštaurátorstva a slovenského výtvarného umenia. Cenu prevzal jeho syn Branislav. "Otec bol skromný človek. V živote dostal mnoho ocenení, mal by radosť i z tohto," uviedol Ivan ml. Primátor okrem toho rovnako ocenil aj akademického maliara Michala Trembáča – in memoriam. Cenu prevzal jeho syn Peter. "Otec bol výnimočný človek. Robil veľmi veľa výtvarných aktivít a jeho veľkým koníčkom bola aj architektúra, bytový a interiérový dizajn. Bol ozaj silný folklorista, kreslil záznamy slovenských krojov. Jeho obľúbená téma bola slovenská nevesta i ľudová architektúra," priblížil tvorbu Trembáč ml.



"Je na nás, aby sme zachovali posolstvo a pamätali si na významné osobnosti nášho mesta. Vďaka nim Poprad a celý región napreduje," uviedol pri tejto príležitosti primátor Jozef Švagerko.