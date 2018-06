Záver júna bude v Poprade opäť patriť festivalu Viva Italia

Gastronomické stánky, taliansky kinofestival, street bandové hudobné vystúpenia, konferencie, workshopy a záverečnú Italian Party na námestí organizátori tohto roku doplnili o niekoľko noviniek.

Poprad 25. júna (TASR) - Po minuloročnej prestávke sa festival Viva Italia v závere júna opäť vráti do centra Popradu a oslávi svoje šieste narodeniny. Záštitu nad festivalom, ktorý organizuje občianske združenie PRE MESTO v spolupráci so samosprávou, prevzali okrem Veľvyslanectva Talianskej republiky na Slovensku a Taliansko-Slovenskej obchodnej komory aj Veľvyslanectvo SR v Ríme, honorárny konzulát v Miláne a Prešovský samosprávny kraj. Informoval o tom hlavný organizátor festivalu Fabio Bortolini s tým, že program štartuje v stredu 27. júna a vyvrcholí v sobotu 30. júna.



Tradičné gastronomické stánky, taliansky kinofestival, street bandové hudobné vystúpenia, konferencie, workshopy a záverečnú Italian Party na námestí organizátori tohto roku doplnili o niekoľko noviniek. Do Popradu sa okrem iného vráti dobrovoľný záchranársky a mužský spevácky zbor v jednom, Alpini. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo skĺbiť program a prídu práve Alpini, pretože tohto roku si pripomíname 100. výročie konca Prvej svetovej vojny. Vtedy Slováci a Taliani bojovali proti sebe, dnes žijeme v spoločnej Európe. V sobotu 30. júna si v Spišskej sobote toto výročie pripomenieme pietnym ceremoniálom, ktorého sa okrem zástupcov rôznych inštitúcií zúčastnia aj rodiny bývalých slovenských bojovníkov na Piave," upozornil Bortolini.



Víkend na námestí spríjemní aj pochod Alpínskych fanfár. Novinkou bude takzvaný „mercato italiano" - taliansky trh, kde návštevníci nájdu široký výber jedál a produktov, ktoré charakterizujú talianske námestia. Festival oficiálne otvorí koncert klasickej hudby. „Tento rok sme pripravili unikátny zážitok v podobe koncertu komorného orchestra Musica Cassovia, zloženého z popredných hráčov sláčikových skupín Štátnej filharmónie Košice, ktorí v Evanjelickom kostole sv. Egídia zahrajú Štyri ročné obdobia Antonia Vivaldiho," doplnil Bortolini.



Špeciálnu pozornosť organizátori venovali susedským vzťahom a v mene prezentácie festivalu vo vedľajšom regióne spolupracujú aj so súťažou krásy Miss Liptov 2018. Finalistky budú mať v piatok 29. júna poobede v obchodnom centre na námestí vlastnú módnu prehliadku spojenú s autogramiádou známych slovenských športovcov. Ďalším zaujímavým podujatím s vôňou Talianska bude podľa šéfa organizátorov tzv. Manuel Caffe Latte Art Cup, v ktorom si sily zmerajú najlepší art baristi zo Slovenska i zahraničia.



„Pod Tatrami opäť zavládne talianska atmosféra so všetkým, čo k nej patrí. Vďaka patrí všetkým sponzorom a organizáciám, ktoré festival podporujú, najmä však miestnej talianskej podnikateľskej komunite, ktorá patrí k najväčším na Slovensku," uzatvára Bortolini.