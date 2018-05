Po ročnej prestávke pod Tatry opäť zavíta festival Viva Italia

Súčasťou podujatia v Poprade budú aj gastronomické stany so špecialitami a tradičné talianske trhy.

Poprad 29. mája (TASR) – Po ročnej prestávke do Popradu opäť zavíta gastronomicko-kultúrny festival Viva Italia. Od 27. do 30. júna si organizátori pripravili niekoľko koncertov, vystúpení umelcov, talianskych filmov v Kine Tatran a predstavení pre deti. Súčasťou podujatia budú aj gastronomické stany so špecialitami a tradičné talianske trhy. Informoval o tom v utorok na tlačovej konferencii v Poprade predseda občianskeho zduženia Pre mesto Fabio Bortolini spolu s primátorom Popradu Jozefom Švagerkom.



„Všetko sa udeje na Námestí sv. Egídia, kde budú umiestnené jednak stany ale aj pódium. V stredu 27. júna odštartujeme o 12. hodine, veľmi sa teším, že v rámci otváracieho koncertu vystúpi Musica Cassovia – Slovenská filharmónia Košice, ktorá zahrá Vivaldiho 4 ročné obdobia v Evanjelickom kostole v Poprade, bude to veľkolepé,“ upozornil Bortolini. Každý večer v rámci festivalu bude aj hudobná a tanečná párty na námestí, vystúpia tiež pouličné kapely a taliansky DJ Steve Martin. Podľa organizátorov si na svoje prídu všetky vekové kategórie.



Gastronomickú časť bude okrem iného tvoriť aj firma Mercato Italiano, ktorá v približne 20 stanoch ponúkne tradičné talianske výrobky ako napríklad olivový olej, sladkosti či olivy. „Tento rok prídu aj producenti z ostrova Sardínia a pripravili sme aj workshop na tému mikroturizmu v Kine Tatran pod názvom Wigwam Local Community,“ doplnil predseda OZ Pre mesto.



Súčasťou festivalu bude aj módna prehliadka a autogramiáda finalistiek súťaže Miss Liptov. Organizátori si zároveň pripomenú sté výročie od ukončenia 1. svetovej vojny. „Pôjde o pietny ceremoniál padlých na Piave Alpini a Slováci, ktorý sa bude konať v Spišskej Sobote v sobotu 30. júna o 18. hodine. Je podľa mňa veľmi pekné si pripomenúť, ako sme v minulosti bojovali proti sebe a teraz sme v rámci Európskej únie spojení,“ dodáva Bortolini. V tejto súvislosti vyzdvihol veľmi dobrú spoluprácu s mestom Poprad, ktoré sa bude starať predovšetkým o talianskych hostí. V jednom stane sa budú prezentovať aj talianske firmy, ktoré pôsobia na Slovensku.



„Teším sa a verím, že to dobre dopadne, že nám vyjde počasie a bude to dobrá akcia. Mesto urobí všetko preto, aby organizačne pomohlo a postaralo sa o talianskych hostí, ktorí k nám prídu. Je to šanca dobre sa pred nimi odprezentovať, aby k nám prilákali možno ďalších návštevníkov,“ dodal Švagerko.