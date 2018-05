Popradská rekreačná zóna Tancuľka na Kvetnici sa dočká revitalizácie

Cieľom radnice je vybudovať tam vhodné a kvalitné zázemie pre oddych a relax na okraji mestských lesov.

Poprad 9. mája (TASR) - Niekdajšia obľúbená oddychová lokalita Popradčanov Tancuľka v mestskej časti Kvetnica sa dočká revitalizácie. Cieľom radnice je vybudovať tam vhodné a kvalitné zázemie pre oddych a relax na okraji mestských lesov. „V minulosti to bola jedna veľmi pekná zóna, ktorá dnes chátra. Preto sme sa rozhodli zmeniť to a pripravili sme projekt, ktorý by tomuto miestu mal vrátiť zašlú slávu. Ak Popradčania túžia po parku, tak toto je prvý krok k takémuto miestu," uviedol viceprimátor Igor Wzoš.



Lokalita je na tento zámer vyčlenená aj v generálnom pláne prímestského rekreačného lesa. Zrevitalizovať chce samospráva územie s rozlohou približne 5000 metrov štvorcových. Primátor Popradu Jozef Švagerko zdôraznil, že ide o nástupný bod do mestských lesov, ktorý chcú vybaviť nevyhnutným zázemím pre oddych a relax. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad vyčlenilo na svojom aprílovom zasadnutí na revitalizáciu územia 150.000 eur.



„Mali by sa tam vybudovať kryté i otvorené priestory a ohniská na opekanie, terasa s výhľadom na kameňolom, toalety, infostánok, detské ihrisko a fitness ihrisko," priblížil projektant Martin Baloga. Projekt počíta s jednoduchými stavbami, ktoré podľa neho vhodne zapadnú do prostredia prímestského lesa. V súčasnosti prebieha konanie o využití územia, následne budú jednotlivé stavby umiestňované na základe ohlásenia.



Tancuľka je dostupná pre peších, cyklistov i motoristov, cez túto lokalitu prechádzajú tiež značkované turistické chodníky, ktoré pokračujú ďalej na Kvetnicu. Projektová dokumentácia bola financovaná z prostriedkov Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry. Z pohľadu ďalšieho rozvoja turistickej a oddychovej infraštruktúry na Kvetnici má mesto vďaka architektonickej súťaži k dispozícii víťazný projekt vyhliadkovej veže, ktorá by mala vyrásť na vrchole Zámčisko. V spolupráci s Baníckym cechom Spiša je v pláne vybudovanie aj náučného chodníka a tiež obnovenie banského gápľa pri bani Strieborná.