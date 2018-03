POPRAD: Rómov, ktorí prišli po požiari o bývanie, presťahovali do kina

Rómovia zo Staničnej ulice prišli o bývanie pri požiari 22. februára, oheň celkom zničil provizórnu stavbu, v ktorej žilo vyše sto ľudí, z toho viac ako polovica detí.

Poprad 3. marca (TASR) – Približne 100-člennú skupinu Rómov, ktorí prišli po požiari o strechu nad hlavou, presťahovali v sobotu z priestorov Základnej školy s materskou školou v Poprade - Matejovciach do Kina Máj. Hovorca mesta Poprad Marián Galajda pre TASR uviedol, že dôvodom presťahovania do mestskej časti Veľká je fakt, že v pondelok 5. marca sa po jarných prázdninách vracajú deti späť do školy.



„V piatok (2.3.) zasadal krízový štáb, ktorý na základe požiadaviek zo strany školy a rodičov urobiť všetko pre vyriešenie situácie rozhodol, že Kino Máj je v tejto mimoriadnej situácii najlepšie riešenie,“ doplnil Galajda s tým, že v priebehu budúceho týždňa by už mohli byť pre týchto občanov pripravené aj unimobunky. V Kine Máj je pre Rómov k dispozícii veľká premietacia sála predelená paravánmi a jedna menšia miestnosť.



„V utorok 6. marca zasadne Mestské zastupiteľstvo, ktoré rozhodne o vyčlenení finančných prostriedkov na nákup kontajnerového bývania a následne by do konca budúceho týždňa mohlo byť všetko zrealizované,“ avizoval Galajda. Unimobunky mesto plánuje umiestniť na Staničnej ulici v Matejovciach, neďaleko od miesta, kde títo Rómovia žili pred požiarom. V provizórnych príbytkoch tam v súčasnosti stále býva ďalšia zhruba stovka ľudí. Radnica, rovnako ako aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz viackrát zdôraznili, že unimobunky sú len dočasným riešením a prípadom bude potrebné sa v budúcnosti zaoberať komplexnejšie.



Rómovia zo Staničnej ulice prišli o bývanie pri požiari 22. februára, oheň celkom zničil provizórnu stavbu, v ktorej žilo vyše sto ľudí, z toho viac ako polovica detí. Tých následne umiestnili do priestorov ZŠ, keďže jej žiaci mali jarné prázdniny a škola bola prázdna. Tým, že Rómovia školu opustili, tam v pondelok môže podľa Galajdu štandardne začať vyučovací proces. „Všetky priestory, ktoré Rómovia obývali niečo vyše týždňa, sú vypratané a pripravené na príchod žiakov,“ dodal Galajda na margo obáv, ktoré vyjadrili niektorí rodičia a svoje deti odmietali do školy umiestniť z hygienických dôvodov.