VIDEO: Pod Tatrami sa desiatykrát stretli modelári z troch krajín

Na snímke modelár diaľkovo riadi model kamióna počas 10. ročníka modelárskej výstavy Popradský modelársky deň 2019 v Poprade 8. júna 2019. Foto: TASR/Oliver

Poprad 8. júna (TASR) – V najväčšom meste pod Tatrami sa v sobotu opäť po roku stretli modelári z viacerých krajín. Na jubilejnom desiatom ročníku medzinárodnej výstavy Popradský modelársky deň (PMD), sa ich predstaví viac ako 150. Hlavnou atrakciou výstavy je už tradične najväčšie stretnutie veľkých 130 centimetrov dlhých diaľkovo ovládaných modelov nákladných áut a stavebných strojov v mierke jedna ku 14. Uviedol to hlavný organizátor podujatia Jozef Anďal z RC model klubu Poprad.ozrejmil Anďal. Na výstavu sa prihlásili modelári zo Slovenska, Česka a Poľska. Podľa organizátorov priniesli niekoľko stoviek atraktívnych modelov, ktoré budú počas celého dňa aj naživo predvádzať.skonštatoval Anďal.Medzi tradičných účastníkov PMD patria napríklad modelári z Trnavy, ktorí boli na všetkých ročníkoch, ale aj z Bojníc. Do Popradu opäť zavítal aj František Lamka, ktorý podľa Anďala patrí do najvyššej modelárskej triedy.upozornil Anďal, ktorý zároveň poďakoval za podporu zo strany mesta Poprad.Pred desiatimi rokmi sa pri organizácii podujatia Podtatranci inšpirovali v zahraničí, kde podobné veľké výstavy nie sú ničím výnimočným. Na Slovensku však niečo takéto chýbalo. Hoci sa organizujú výstavy, napríklad leteckých či loďových modelov, komplexné podujatie, kde by sa predstavili všetky druhy modelov, však chýbalo.zdôraznil Anďal.Podľa neho je záujem o modelovanie na Slovensku stále veľký a nezmenila to ani éra počítačových hier a smartfónov. Do Popradu prišli aj šesť- až sedemroční účastníci, čo organizátorov veľmi teší.vysvetlil na záver Anďal.