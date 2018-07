Popradčania môžu nominovať osoby i kolektívy na mestské ceny

Na základe iniciatívy poslankyne Aleny Madzinovej na júnovom rokovaní zastupiteľstva sa každoročne môže udeliť viac cien mesta, doteraz to bola len jedna.

Poprad 2. júla (TASR) - Obyvatelia Popradu a jeho mestskí poslanci môžu do konca júla predkladať návrhy na udelenie ceny mesta a čestného občianstva. Po novom sú so zmenami.



Ako informoval hovorca mesta Marián Galajda, na základe iniciatívy poslankyne Aleny Madzinovej na júnovom rokovaní zastupiteľstva sa každoročne môže udeliť viac cien mesta, doteraz to bola len jedna. "Vzhľadom na to, že v niektorých rokoch sa môžu výnimočne vyskytnúť prípady, že takéto ocenenie si zaslúžia aj viaceré fyzické či právnické osoby alebo kolektívy bez právnej subjektivity, poslankyňa požiadala o dodatok k štatútu mesta," vysvetlil s tým, že plénum ho schválilo a možnosť udeliť viac cien sa bude týkať už roka 2018.



Ocenenia budú udeľovať na najbližšom slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré je naplánované na 19. októbra. Návrhy je potrebné doručiť do kancelárie kontaktu s občanmi mestského úradu, prípadne poštou na jeho adresu alebo emailom na podatelna@msupoprad.sk. "Čestné občianstvo mesta Poprad možno udeliť osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi," priblížil Galajda.



Cenu mesta Poprad možno podľa jeho ďalších slov udeliť za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, rovnako tak osobám, ktoré významným spôsobom prispeli k hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju mesta, jeho propagácii doma i v zahraničí, ale aj tým, ktorí sa zaslúžili o záchranu ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.



Okrem týchto ocenení sa udeľuje aj Cena primátora za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta. "Za dosiahnutie výnimočného športového výkonu v celosvetovom meradle bola v roku 2017 udelená Cena mesta Poprad Petrovi Hámorovi, ktorý výstupom na Dhaulágirí zavŕšil Korunu Himalájí," uzavrel hovorca.