Vianočná výzdoba v Poprade po mesiaci zhasla

Poprad 9. januára (TASR) – Vianočná výzdoba v Poprade patrí podľa mnohých medzi najkrajšie na Slovensku, a kým vlani bolo mesto osvetlené aj niekoľko týždňov po sviatku Troch kráľov, tento rok pristúpila samospráva k demontáži jednotlivých prvkov už v utorok (8. 1.). Nie všetci však tento krok mesta vítajú, mnohých to prekvapilo a niektorí tvrdia, že chvíľu ešte mohla výzdoba svietiť. Iní s demontážou súhlasia a konštatujú, že vlani bolo mesto vyzdobené až príliš dlho.



„Mesto Poprad demontovalo vianočnú výzdobu po sviatku Troch kráľov tak, ako to bolo v minulosti dlhoročnou tradíciou. Experimenty z predchádzajúcich rokov, keď rôzne časti výzdoby svietili ešte dva mesiace po Vianociach, sa nestretli s priaznivou odozvou verejnosti, preto sme sa rozhodli vrátiť k osvedčenému modelu,“ zdôvodnil rozhodnutie hovorca mesta Poprad Marián Galajda. Zároveň dodal, že už na budúci rok pripravuje samospráva v súvislosti s vianočnou výzdobou viacero noviniek, ktoré zvýraznia jej výnimočnosť.



Vianočnú výzdobu v Poprade chodilo počas sviatkov obdivovať aj množstvo turistov. Hoci tzv. zlatý týždeň sa už v Tatrách skončil, stále je v regióne veľa návštevníkov. „Unikátna svetelná výzdoba mesta Poprad je dlhoročnou pýchou domácich a ťahákom pre turistov. Aj v súčasnosti by určite potešila prichádzajúcich hostí do regiónu. Je ale potrebné rešpektovať rozhodnutie mesta Poprad, ktoré sa opiera o smerodajné údaje, ktoré k jej vypnutiu viedli,“ konštatovala výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Veronika Littvová.



Vianočnú výzdobu v Poprade odštartoval tradičný príchod Mikuláša 5. decembra a svietila nepretržite až do sviatku Troch kráľov. Jednotlivé prvky boli umiestnené jednak na námestí, kde dominovalo hviezdne nebo na Ulici 1. mája, či vianočný stromček stál pri fontáne a veľká svetelná brána s guľou bola umiestnená pri obchodnom dome. Vyzdobené však boli aj ostatné mestské časti a kruhové objazdy, pričom najväčšou atrakciou bol niekoľko metrov vysoký anjel.